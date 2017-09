Marconi, da due mesi perdita d'acqua in strada: Acea latita, cittadini preoccupati

Spreco d'acqua, di soldi e tanta tanta rabbia. In via Ulisse Dini, a Marconi, la rabbia dei cittadini monta giorno dopo giorno. Qui, al civico 8, da due mesi i residenti di una palazzina vivono quotidianamente con una perdita d'acqua. Un guasto alla conduttura condominiale che però necessita, per essere riparata, di un primario intervento di Acea. Così, da due mesi, i cittadini incollati al telefono chiedono all'azienda di piazzale dei Partigiani di intervenire.

Nel frattempo sulla strada, una traversa di via Oderisi da Gubbio, l'acqua scorre ininterrottamente da due mesi. "Quest'acqua sarà conteggiata in bolletta", racconta una signora. "Acea deve fare un'operazione banalissima, poi al guasto, per competenza, ci penseremo noi".

Un danno che sa già di beffa ma che potrebbe aggravarsi. Spiega la nostra lettrice: "Si rischia che il guasto provochi la rottura definitiva della conduttura, con una spesa maggiore per la riparazione, ma soprattutto con il rischio di vederci sospesa l'erogazione dell'acqua".