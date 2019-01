Archeologia industriale, pecore e baracche: ecco le nuove cartoline di Marconi

Un gregge di pecore che pascola tra i rifiuti e l'erba alta, vicino ad un iconico campo di calcetto. Elementi della cultura bucolica, a Marconi, si fondono con i luoghi cari alla cultura sportiva popolare. Con uno sfondo unico, caratterizzato dall'architettura d' un sito industriale dismesso.

Il filo conduttore: un evidente degrado

Il passato a Marconi si mescola al nuovo e genera un paesaggio arcadico post-moderno. Non ci sono quindi più soltanto le pecore che passeggiano rigorosamente in fila indiana nei trafficati parcheggi del quartiere. Si va oltre il colore d' una notizia ormai già raccontata, per approdare alla descrizione di un insieme. Una cornice fatta di tanti elementi tenuti insieme da un denominatore comune: un evidente degrado.

Tevere sud, "dove quasi tutto finisce"

"Lungotevere Gassman, quartiere Marconi, argini del Fiume Tevere a sud dell'Isola Tiberina. Dove tutto o quasi finisce, con particolare riferimento alle Istituzioni che dovrebbero vigilare sia in termini di igiene pubblica che di sicurezza e di rilevanza paesaggistica" fa notare il consigliere municipale Marco Palma, nel commentare il nuovo reportage fotografico.

I rilievi paesaggistici e gli esposti in Procura

"Mi domando dove sia il Soprintendente del Mibac, tanto solerte nel ravvisare le irregolarità della ex spiaggia a ponte Marconi e così distratto alla balcanizzazione del paesaggio solo a poche centinaia di metri – commenta il consigliere municipale Marco Palma, in polemica con i rilievi mossi all'amministrazione comunale per aver allestito la spiaggia Tiberis in una vicina banchina - Mi auguro che anche la Procura rispetto ai miei due esposti, possa manifestare interesse a questa vicenda che vede anche dei profili igienico sanitari da salvaguardare nella filiera alimentare".