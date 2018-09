Marconi, un gregge pascola nel quartiere. Il web si scatena: "Sono assunte dalla Raggi?"

La comparsa di un gregge in una strada trafficata di Roma dovrebbe destare stupore. Invece, per quanto sembri paradossale, ad alcune latitudini rappresenta un dejà vù. A Marconi infatti, non è la prima volta che gli ovini vengono sorpresi a pascolare nel quartiere.

La risposta a Roma Nord

L'ultimo episodio documentato con tanto di fotografia risale a venerdì 21 settembre. "Le pecore sono la nostra risposte ai cinghiali di Roma Nord" scherza il consigliere municipale Marco Palma. Basta poco, per innescare una spirale di commenti divertiti da parte dei residenti.

L'ilarità del web

"Sono assunte dalla Raggi per sfoltire l'erba" ironizza un residente, alludendo al vecchio proposito dell'amministrazione di ricorrere agli ovini per la manutenzione di venti parchi romani. "Sono prodotti dell'XI municipio a chilometro zero" scherzano su facebook altri utenti. D'altra parte quello di Marconi non è un caso isolato. Al Trullo, esattamente un anno fa, era stata avvistata una coppia di asini.

Il verde a Marconi

La presenza delle pecore sulle sponde del Tevere, è un fatto documentato. Si trovano sulla scarpata situata difronte a Tiberis, la spiaggia di Roma realizzata dall'amministrazione pentastellata. Ma forse quel pascolo non è di loro gradimento. A giudicare dalla frequenza con cui vengono segnalate nel quartiere, viene quasi da pensare che si siano affezionate al traffico. Anche perchè se pensano di trovare altro verde a Marconi, rischiano di viaggiare inutilmente. Meglio tenersi stretta la scarpata.