Viale Marconi senza luminarie: agli addobbi ci pensano i residenti

Il Natale a Marconi è all'insegna dell'austerity. I commercianti non hanno installato le classiche luminarie ed il quartiere, per il secondo anno consecutivo, non vedrà la realizzazione neppure di un mercatino natalizio. Il bando predisposto dal Municipio XI è infatti andato deserto. Ha pesato la decisione di volerlo dislocare in una posizione defilata, rispetto alla consueta localizzazione.

Un' immagine di degrado

Senza luminarie nè mercatini, il Natale a Marconi rischia di passare in manierea insolitamente anonima. Una possibilità cui qualche residente non ha voluto arrendersi. In via Silvestro Gherardi, da diverse settimane, è stata segnalata la presenza di una mountain bike abbandonata. Dopo esser stata derubata della ruota posteriore e del sellino, qualcuno ha pensato bene di lasciarla appesa ad un palo dell'illuminazione. Un'immagine di evidente degrado che, grazie ad un semplice tocco, si è trasformata nel suo contrario.

L'ironico addobbo natalizio

"Quella mountain bike abbarbicata sul palo, sta lì da mesi" ha commentato la foto il consigliere municipale Marco Palma. Ma da un paio di giorni, quella deprimente immagine, è stata decorata con un po' di colore. Anonimi residenti, hanno infatti deciso di addobarla per le feste, sistemandovi delle ghirlande gialle e rosse. "Alla cultura del brutto qualcuno doveva rispondere - riflette lo storico consigliere - ed allora ci hanno pensato i residenti mostrando con la loro ironia, ancora una volta, di stare davvero avanti".