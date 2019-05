Ex Mira Lanza: violano i sigilli ed occupano la fabbrica sgomberata, 15 denunce

Trenta baracche e 15 persone. È quanto hanno trovato gli agenti della polizia di Stato e della Polizia locale impegnati nella giornata di mercoledì 15 maggio in alcuni controlli nell'area dell'ex Mira Lanza di via dei Papareschi, sottoposta a sequestro giudiziario il 12 marzo scorso.

All’interno del complesso in zona Marconi, in una trentina di baracche, erano presenti 15 persone, le quali sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per aver divelto i sigilli ed aver occupato nuovamente l’area sottoposta a sequestro.

Nel corso del controllo sono state rinvenute bombole del gas, generatori di corrente, fornelletti ed altre suppellettili. Delle 15 persone denunciate, 4 sono state sottoposte a rilievi foto dattiloscopici in quanto prive di documenti.

Al termine, dopo il ripristino della recinzione e l’apposizione dei sigilli, l’area è stata affidata al custode giudiziario.