Piazza della Radio, terminati i sondaggi archeologici. Annunciata la rimozione delle transenne

Le indagini archeologiche hanno dato esito negativo. L’iter per la realizzazione del parcheggio interrato, in piazza della Radio, può proseguire. La commissione Mobilità convocata il 28 febbraio da Roma Capitale, ha consegnato ai residenti di Marconi questa prima importante novità.

Il PUP di Piazza della Radio

Il Campidoglio, nel 2013, ha approvato una delibera con la quale si conta di creare centinaia di posti auto, sotto il livello stradale. L’intervento prevede “un volume massimo di 64.722,39 metri cubi" all'interno del quale realizzare "456 posti auto, di cui 277 a rotazione e 179 destinati ai box pertinenziali” si legge nel testo della delibera. Ciò che invece resta da stabilire è cosa realizzare in superficie.

La rimozione delle transenne

“Sono terminate le prospezioni geologiche” propedeutiche all’ottenimento del nulla osta, ha fatto sapere il dipartimento capitolino intervenuto in commissione Mobilità. Il f che ha aggiunto di ave “Ho già incontrato il concessionario” ha precisato il dirigente dipartimentale, dichiarando di aver ottenuto anche rassicurazioni sul fatto che “a brevissimo saranno rimosse le transenne”. Indiscrezione confermata dai rappresentanti della CAM intervenuti nella stessa commissione. Questione di giorni, quindi. Poi il centinaio di automobilisti che erano abituati a lasciare la propria vettura a piazza della Radio, potranno tornare a farlo.

I prossimi passaggi

Sul piano amministrativo, il Dipartimento capitolino ha annunciato anche di aver già “ avviato la convocazione della conferenza dei servizi che contiamo di chiudere entro la primavera” ha aggiunto il dirigente capitolino. In quell’occasione sarà presentato e valutato il progetto di risistemazione del livello stradale. Si tratta di un passaggio molto atteso perché, il futuro cantiere, comporterà degli interventi piuttosto impattanti. Tra questi l’eliminazione di alcune alberature.

Gli alberi da salvaguardare

Nel 2012, in previsione della delibera che avrebbe dato il via libera al progetto del PUP di piazzale della Radio, venne anche commissionata una relazione tecnica agronomica. Dal censimento che ne seguì, risultò che oltre sessanta alberature sarebbero rimaste coinvolte dall’intervento urbanistico. Per una trentina, in gran parte Acacie di Costantinopoli (Albizia julibrissin) ed alberi di Giuda (Cercis siliquastrum) è previsto l’abbattimento. Su un numero grossomodo equivalente era stato pronosticato un trapianto. Molte invece, secondo la perizia agronomica, sarebbero dovute essere piantate a compesazione.

Il coinvolgimento dei cittadini

“Viale Marconi è una strada molto trafficata e quindi, nel progetto di sistemazione del livello stradale, spero che si tenga in considerazione questo aspetto. Gli alberi nel quartiere non devono mancare come anche, mi auguro, non venga meno neppure il coinvolgimento dei residenti” ha commentato l'ex congliera municipale Francesca Sappia. La conferenza dei servizi però, come annunciato dal dirigente capitolino, si concluderà in primavera.I tempi sono stretti. Difficile, con questo cronoprogramma, che si trovi il modo di condividere il progetto con residenti e commercianti.