Piazza delle Radio, via le transenne restano materassi e lattine: i giardini sono impraticabili

I sondaggi archeologici sono terminati, gli scavi sono stati coperti ed i posti auto sono di nuovo a disposizione. Da mesi il cantiere è stato rimosso da piazza della Radio. L’assenza di transenne, però, non ha contribuito a ripristinare il decoro.

Giardini off limits

Tra vetri rotti, rifiuti, materassi, i due giardini che insistono sulla piazza sembrano del tutto fuori controllo. “Quei fazzoletti di verde sono ormai diventati off limits per i residenti - ha commentato Marco Palma, l’ex vicepresidente del Municipio XI - purtroppo in questa piazza si respira un’aria di totale abbandono. Tra bottiglie infrante e panchine trasformate in posti letto, gli abitanti di Marconi devono rinunciare a una delle poche aree alberate del quartiere”.

Un degrado fuori controllo

Per mesi, chi lavora o vive nel quartiere, aveva chiesto di rimuovere le transenne. Per recuperare i posti auto, in una zona estremamente trafficata e popolosa. Ma anche con la speranza che, la fine del cantiere, potesse comportare un miglioramento. Un’aspettativa che si è infranta, come i vetri delle tante bottiglie dissiminate nell’area verde. “Io vorrei chiedere alla Sindaca se lei sarebbe disposta a portare il figlio in uno spazio del genere. Ovviamente - ha sottolineato l’ex consigliere di Fratelli d’Italia - non lo sono neppure i residenti di Marconi”.

La riqualificazione della piazza

La speranza di veder riqualificare quello spazio, per chi vive o lavora nel quartiere, non è mai venuta meno. Mancano invece reali progetti. Anche perchè, quello che prevede di realizzare 456 parcheggi interrati, non prende in considerazione la sistemazione del piano stradale. E non è chiaro, al di là dell’ annunciata intenzione di coinvolgere la cittadinanza, cosa sarà realizzato al posto degli attuali giardini.

La sistemazione del verde

Qualsiasi soluzione rappresenterebbe un miglioramento, visto che ora appiaono per lo più inaccessibili. Ma con queste premesse, il sogno della riqualificazione, è destinato a naufragare. Al Campidoglio, il compito di riaccendere la speranza nel cuore dei residenti. Iniziando, banalmente, a ripulire la piazza.