Strisce bianche a metà in piazza Fermi: "Serve intervento per la sicurezza dei pedoni"

Segnaletica orizzontale a metà in piazza Enrico Fermi. Nel punto di attraversamento dedicato ai pedoni, le strisce bianche a terra non sono state completate e sembrano ricalcare la sagoma di un'auto in sosta. La denuncia è stata diffusa da Valerio Garipoli, capogruppo di Fratelli d'Italia nel municipio XI.

"È assurdo che non vi sia un lavoro coordinato tra la Direzione Tecnica - servizio manutenzione ordinaria del territorio e il gruppo della polizia locale. In un momento di esigue risorse da parte degli uffici ed amministrazione in attesa - continua Garipoli - del nuovo bando/appalto risulta quanto mai paradossale verificare interventi incompleti ed aree non definite".

"Abbiamo inviato una nota alla U.O.T XI, assessore Mobilità, assessore ai Lavori Pubblici e Comandante Gruppo XI Marconi - conclude - per un intervento immediato per il completamento della segnaletica orizzontale al fine di evitare criticità per i pedoni ed automobilisti".