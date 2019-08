Tiberis, spunta un nuovo bando: per la spiaggia sul Tevere si cercano food truck

La corsa contro il tempo prosegue. Il lavoro incessante degli operai e delle escavatrici, sulla banchina del Tevere, ha un obiettivo dichiarato: aprire un giorno prima dell'edizione 2018. Significa concentrare gli sforzi per inaugurare la spiagga sabato 3 agosto.

L'edizione Tiberis 2019

Tiberis non sarà in funzione soltanto in piena estate. Le attività al suo interno dovranno essere garantite anche in autunno inoltrato. La stagione tiberina, sotto Ponte Marconi, "si concluderà se non a causa di forza maggiore il giorno 27 ottobre 2019". Ques'ultima informazione è contenuta in un bando che, giovedì 1 agosto, l'amministrazione ha deciso di pubblicare.

Somministrazione e vendita: no ai camion bar

Il Campidoglio ora sta cercando "un soggetto idoneo cui consentire l’organizzazione e la gestione complessiva delle attività commerciali finalizzate alla somministrazione e/o alla vendita di alimenti e bevande durante la manifestazione Tiberis 2019". E' possibile candidarsi sia in forma indivuale che come raggruppamento di imprese. Ma l'attività di vendita o somministrazione dovrà essere necessariamente realizzata "su veicoli attrezzati leggeri" con esplicita esclusione delle cosiddette "camionette bar o autonegozi".

Il bando

I chioschi mobili dovranno avere una dimensione non superiore ai 3 metri per 3. E sempre tre è il numero massimo di postazioni che sono messe a disposizione. I soggetti che vogliono partecipare al bando, devono fornire una "descrizione degli allestimenti e dei veicoli utilizzati"; indicare il numero di posteggi che si intende occupare; "dettagliare l'offerta grastronomica, con particolare riferimento alla qualità e alla provenienza dei prodotti" di cui devono essere anche indicati i prezzi.

La corsa contro il tempo

Le domande vanno presentate entro le ore 13 del 7 agosto e potranno essere inviate per posta raccomandata, celere o anche a mano. Vanno indirizzate alla Direzione dell’Ufficio di Scopo Tevere, istituito solo lo scorso maggio. Quindi ci sono pochissimi giorni per compilarle ed inoltrarle. Anche perchè, pur facendo questa corsa contro il tempo, saranno comunque valutate dopo l'apertura della spiaggia.