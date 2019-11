A Roma si torna a votare: a primavera 2020 il municipio XI sceglie il nuovo presidente

Arvalia tornerà ad avere una guida politica eletta dai cittadini. Ma non nell'immediato. Nel Municipio XI si torna infatti al voto nella primavera del 2020.

Un solo anno di consiliatura

Sarà brevissimo il mandato della prossima amministrazione municipale. Durerà poco più di un anno. I Municipi infatti terminano le loro amministrazioni politiche alla scadenza della consiliatura del Sindaco. La prima cittadina, in questo caso, conclude il mandato tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate del 2021.

Un anno di commissariamento

Votare nella primavera del 2020 significa aver lasciato il territorio di Arvalia senza un organo elettivo per ben due anni. E' da aprile 2019 infatti che, l'ultima maggioranza uscita dalle urne, non è più alla guida del Municipio XI. Il progressivo abbandono dei consiglieri grillini, passati nel Gruppo Misto, aveva lasciato il presidente Mario Torelli senza i numeri per governare. L'atto di sfiducia, presentato dalle opposizioni, aveva così causato il disarcionamento della maggioranza pentastellata.

Il delegato della Sindaca

Alla guida del Municipio XI, dalla primavera 2019, c'è quindi Virginia Raggi. La Sindaca, ad un mese dalla sfiducia, ha deciso di nominare l'ex presidente Torelli come suo delegato. Il Minisindaco resta in carica fino alle prossime elezioni che, a questo punto, dovrebbero svolgersi ad un anno di distanza dalla sfiducia.

La decisione della prefettura

Secondo quanto diffuso dall'AGI, il ritorno alle urne è stato comunicato dalla Prefettura di Roma che, secondo l'agenzia di stampa, ha così risposto ad un'apposita richiesta scritta. "Ho appreso quasta comunicazione solo dalle agenzie di stampa che mi hanno contattato, ma io di questa decisione non ne so nulla - ha commentato il delegato municipale Mario Torelli - comunque sono decisioni che spettano al Ministero degli Interni ed alla prefettura. Non posso quindi aggiungere altro"