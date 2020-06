"L'antennone è a 100 metri da un asilo nido": monta la protesta con l'elettrosmog a Piana del Sole

Fa discutere l’intenzione d’ installare una stazione radio basenella Piana del Sole. L’impianto è stato infatti autorizzato a pochi metri da un sito sensibile. L’unico asilo nido presente nel quartiere.

La scoperta

“Siamo venuti a conoscenza di questa stazione radio base 5G perchè siamo stati informati da un residente – ha segnalato Angelo Vastola, già consigliere democratico del Municipio XI – la finestra della sua abitazione si trova infatti a soli 30 metri dall’impianto in fase di realizzazione”. L’iter autorizzativo però è stato già completato e, di conseguenza, sono iniziati i lavori per installare l’impianto. Gli operai hanno iniziato i loro interventi solo di recente, durante la fase 2 del nuovo Coronavirus.

L'unico asilo del quartiere

Non c’è però soltanto il residente che ha segnalato l’avvio del cantiere ad essere preoccupato. “A circa 100 metri di distanza dalla piattaforma della stazione radio base, c’è l’asilo nido convenzionato Via Lattea”. Possibile che non sia stato preso in considerazione? – ha obiettato Vastola - Ho presentato un esposto lunedì è stamattina sono andati sul posto i tecnici del Municipio per verificare le distanze”. Circostanza, quest'ultima, che è stata confermata anche dall’ex presidente Municipale Mario Torelli, oggi delegato della sindaca per il Municipio IX.

Cittadini di serie B

La decisione di realizzare una stazione radio base nel quartiere di Piana del Sole, nella periferia nord ovest della Capitale, è destinata a far discutere. “Non bastava Malagrotta 2 ed il ponticello di via Sabbadino che, essendo stato chiuso due anni fa, continua a creare disagi agli abitanti ed ai commercianti della zona – ha sottolineato l'ex consigliere municipale del PD - adesso Roma Capitale ha deciso anche di autorizzare quest’impianto. La Sindaca, evidentemente, ha proprio deciso che a Piana del Sole vivono cittadini di serie B”.

Gli aggiornamenti del Municipio XI

A margine dei controlli svolti nella mattinata del 3 giugno, il delegato della Sindaca ha fornito delle precisazioni. “La verifica effettuata dai nostri tecnici - ha fatto sapere Torelli - ha evidenziato la correttezza delle distanze da siti sensibili”. Inoltre, ha dichiarato l'ex minisindaco del Municipio IX “il terreno è privato e non di pertinenza comunale, come qualcuno ha scritto sui social”.

Articolo aggiornato alle ore 15:15 del 3 giugno 2020.