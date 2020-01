Rifiuti, nuova bocciatura per la scelta di Raggi: anche l'Enac dice no alla discarica di Monte Carnevale

Niente discarica a Monte Carnevale. Questa volta a chiederlo non sono i cittadini, ma l’Enac. L’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile, con una lettera inoltrata alla Città Metropolitana ed alla Regione, ha spiegato i motivi della propria contrarietà.

La sicurezza dell'aeroporto

Il sito individuato, ha fatto notare Enac, "dista pochi chilometri dall’aeroporto di Fiumicino, il più grande d’Italia", con un traffico di passeggeri che si aggira sui 43 milioni l’anno. Avere una discarica di rifiuti a poca distanza, ha evidenziato l'Enac, può causare serie conseguenze sul piano della sicurezza. “Il sito si trova vicino all’ex discarica di Malagrotta – viene sottolineato nella lettera – che per decenni è stato una minaccia per al sicurezza dell’aviazione civile”.

Il fenomeno del wildlife strike

L’indice è puntato verso il cosiddetto “wildlife strike”. L'espressione identifica l'impatto degli aeromobili con i volatili. Un fenomeno tutt'altro che secondario per chi ha il compito di garantire la sicurezza del trasporto aereo. Il problema, ora in gran parte superato, è stato originato dalla presenza di rifiuti nell'ex discarica di Malagrotta. La loro abbondante disponibilità ha infatti, per anni, finito per alimentare una c copiosa colonia di gabbiani reali.

Gli incidenti

Una specie grande e gregaria e numerosa, ha sottolineato l’Enac, che poi si è riversata nel vicino aeroporto. Non senza conseguenze. L’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile ha ricordato alla Città metropolitana ed alla Regione “i due incidenti avvenuti in aeroporto nel 2007 e nel 2012 a causa della presenza di gabbiani reali”.

Le scelte future

La chiusura di Malagrotta, avvenuta nel 2013, è coincisa con la drastica diminuzione del numero di questi volatili in aeroporto. In un solo anno, ha fatto notare Enac “la presenza del gabbiano è crollata del 76%” cosa che di fatto ha contribuito a migliorare la sicurezza nel trasporto aereo. La scelta di realizzare un’altra discarica a poca distanza del Leonardo da Vinci incassa quindi il no dell’Ente di Aviazione Civile. Non solo. L'ente, nella sua lettera, ha messo in guardia le istituzioni locali, “da eventuali future responsabilità su scelte sbagliate e non condivisibili”.