Piana del Sole, la realizzazione di un ponticello è ostaggio della burocrazia

Il ponticello di via Sabbadino è stato lesionato nel novembre del 2018. Da allora sono trascorsi quasi quindici mesi. La strada è rimasta chiusa. L’infrastruttura, che non può essere riparata, non è stata sostituita. Il quartiere di Piana del Sole continua quindi a vivere una condizione di insopportabile isolamento.

La vicenda

La questione è stata affrontata anche in una recente commissione Trasparenza del Comune di Roma. In quell’occasione i residenti hanno protestato per i continui rinvii, per le difficoltà di natura tecnica e le lungaggini burocratiche. Da allora sono trascorse altre sei settimane e, chi vive o lavora nel quartiere, continua a soffrire per gli stessi disagi.

Le conseguenze sulla mobilità

“Problemi ce ne sono, è impossibile negarli, perché quando c’era quel ponticello percorrendo quattrocento metri si arrivava alla complanare, mentre oggi chi da Piana del Sole deve andare ad esempio verso Fiumicino deve dirigersi verso via Muratella, allungando di quasi cinque chilometri” ha riconosciuto Mario Torelli, delegato della Sindaca nel Municipio XI.

Una mobilitazione annunciata

Gli abitanti intanto hanno lanciato un ultimatum. “Aspettiamo ancora questo fine settimana per avere un responso - ha scritto il Comitato Cittadini Piana del Sole – poi organizzeremo una manifestazione popolare contro questo obrorio che sta mettendo in ginocchio i commercianti e i residenti della zona”. I cittadini attendono di sapere se, la soluzione del ponticello provvisorio, sarà effettivamente implementata dall’amministrazione locale.

I tempi della burocrazia

“Il CIBITAR (Consorzio di bonifica tevere agro romano) ha autorizzato la realizzazione di un’infrastruttura provvisoria. Potrà sostituire il ponticello lesionato per due anni durante i quali l’ufficio tecnico dovrà approntare il progetto di realizzazione di quello definitivo – ha spiegato Torelli – nel frattempo la Direzione municipale ha necessità di verificare se, le rischieste fatte dal Consorzio, siano legittime. E’ stato chiesto infatti al municipi di ottemperare alcuni oneri che sembrano esulare dalla sue competenze. Per questo è stata interessata l’Avvocatura Capitolina. Ed ora siamo in attesa di una risposta”. Il tempo intanto continua a trascorrere. E le proteste dei residenti, che si sentono ostaggio della burocrazia, cominciano a farsi sentire con maggiore insistenza.