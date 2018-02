Ferrovia Roma-Fiumicino, a Ponte Galeria è senza protezioni: binari alla mercè dei bambini

Le immagini parlano chiaro. A Ponte Galeria i treni della Roma Fiumicino spuntano dal fitto della vegetazione. E poichè i binari non sono recintati, rischiano d'investire le persone che incautamente finiscono per attraversarli.

Un pericolo per i minori

L'allarme lanciato dal Comitato di Quartiere di Ponte Galeria non ha per oggi sortito alcun effetto. "In via Aldo Bibolini, nel piano di zona b39, persistono rischi per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini – spiega Daniele Galassi, vicepresidente del CdQ – è pericoloso soprattutto in estate perchè i binari vengono costantemente attraversati da ragazzi minorenni che, in mancanza del 'famigerato' cavalcaferrovia mai realizzato vanno ad incontrare a piedi o in bicicletta i compagni di gioco in Via Palau" sul versante di via della Magliana.

La richiesta di messa in sicurezza

La questione è nota all'amministrazione municipale che se ne è interessata anche in occasione di una commissione Urbanistica svoltasi lo scorso 24 novembre. "Anche RFI è stata allertata su quella e sulle altri criticità presenti lungo quella tratta ferroviaria – ha dichiarato l'assessore ai Lavori Pubblici Giacomo Giujusa – e devo riconoscergli una certa disponibilità a pianificare, nel tempo, gli interventi necessari".

La recinzione da realizzare

Per quanto riguarda l'attraversamento di via Palau "la situazione diventa pericolosa – ha spiegato Giujusa – soprattutto quando si procede al taglio del canneto". La presenza della vegetazione costituisce infatti una barriera naturale all'attraversamento. "Lì è in atto anche una vecchia diatriba perchè, sostanzialmente, dovevano esserci due recinzioni, una delle quali doveva essere realizzata nell'ambito del Piano di Zona. Ciò detto – ha concluso l'assessore – contiamo di farlo mettere in sicurezza da RFI".