Ponte Galeria, topi nella materna: chiusa per derattizzazione fino al 15 gennaio

Il ritorno dalle festività natalizie si complica per molte famiglie di Ponte Galeria. La scuola materna Coccinella Curiosa non riaprirà i cancelli per almeno un'altra settimana. All'interno del plesso è stata riscontrata la presenza di topi. Motivo per cui sarà necessario procedere ad un'opera di derattizzazione.

Una scelta improvvisa

La decisione, ha alimentato le proteste. Sopratutto per la tempistica, poichè "molti genitori lo hanno saputo soltanto recandosi a scuola" fa notare il consigliere democratico Angelo Vastola. La chiusura è stata disposta in seguito al ritrovamento di escrementi di topo" spiegano Fabrizio Santori e Daniele Catalano (FdI) – ed in questo modo il 2018 si apre nel peggiore dei modi per la materna". Anche perchè la decisione è maturata dopo la lunga pausa natalizia. Durante la quale, fanno notare dall'opposizione, di doveva intervenire per risolvere il problema.

Un problema per le famiglie

A farne le spese saranno anche le famiglie che ora dovranno gestire la situazione. I più furtunati potranno giovarsi del supporto dei nonni. Tutti gli altri, dovranno mettere mano al portafogli per pagare le baby sitter. "A causa di un'amministrazione incapace di redigere un cronoprogramma preventivo per il monitoraggio e la verifica delle scuole" sottolineano Santori e Catalano.E visto che la scuola riaprirà soltanto il 15 gennaio, la spesa sarà consistente.

La risposta del Municipio

Sulla questione si registra l'intervento anche del presidente municipale Mario Torelli. "A seguito di un sopralluogo effettuato il 7 gennaio da pesonale specializzato, si è reso necessario chiudere la scuola, per consentire inderogabili interventi di derattizzazione e conseguente igienizzazione". Operazioni che, ha specificato il minisindaco, vengono eseguite "per garantire la salute dei piccoli utenti". La scuola riaprirà regolarmente lunedi 15 gennaio, come già comunicato dal Direttore socio Educativo".