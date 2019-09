Piana del Sole, bocciato il progetto del nuovo ponte: via Sabbadino resta chiusa

E' trascorso quasi un anno dalle lesioni riportate al ponte di via Sabbadino. L'infrastruttura, realizzata nel lontano 1929, non ha resistito ai danni causati, lo scorso novembre, alle balaustre ed ai cordoli divelti.

Un problema annoso

Da una decina di mesi, per chi abita a Piana del Sole, l'unico collegamento possibile con la vicina stazione ferroviaria "Fiera di Roma" resta un passaggio pedonale. Il problema non riguarda soltanto i residenti. Con la chiusura di via Sabbadino infatti, è diventato anche più complicato raggiungere la zona commerciale di Fiumicino. Un problema destinato a persistere.

Il ponte bocciato

In conferenza dei servizi, il Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano ha infatti bocciato il progetto del nuovo ponte che l'amministrazione aveva in mente di realizzare. "Crea ostacolo al libero deflusso della piena" si legge nel documento "aggravando le condizioni di pericolo per la pubblica incolumità dei territori limitrofi".

Il tempo perso

"Resto basito – ha commentato Angelo Vastola, già consigliere municipale del Partito democratico – la viabilità resta precaria, inadeguata. Di fatto per un territorio a rischio idrogeologico è stato redatto un progetto che, tecnicamente, non era conforme". Il ponte prefabbricato, stando agli atti della conferenza dei servizi, è stato in effetti giudicato negativamente. "Ciò significa - ha aggiunto Vastola - che si sono persi dei soldi nel farlo preparare ed anche del tempo. E così ne paga le spese un quadrante, tagliato fuori dal collegamento ferroviario ed autostradale".

La somma urgenza ed il vaso di Pandora

Al di là della bocciatura, formalizzata il 4 settembre in conferenza dei servizi, sono contestate anche le modalità con cui il municipio prima ed il Campidoglio poi hanno affrontato la questione. "Quella è una zona a rischio idrogeologico. Lì andava aperta una procedura di somma urgenza -ha obiettato il consigliere democratico - invece si è scelta un'altra strada che ha portato all'apertura di un vaso di Pandora". Si è infatti reso necessario l'acquisizione al patrimonio capitolino del ponte e di alcune strade attigue. Un procedimento formalmente corretto ma, nei tempi, più lungo da espletare. Quanto sia più lungo però, al momento, non è dato saperlo. Resta la secca bocciatura del ponte prefabbricato.