Piana del Sole: è ancora ferma la ricostruzione del ponte lesionato. Ritorno alla normalità dopo l'estate

Non sono ancora partiti i lavori per ricostruire il ponticello di via Sabbadino. L'infrastruttura, nell'ottobre del 2018, aveva subito delle lesioni. Da allora la strada, utilizzata per raggiungere i centri commmerciali di Fiumicino passando per Piana del Sole, è stata interdetta.

I tempi per la ricostruzione

A distanza di otto mesi dall'intervento dei vigili del fuoco che portò alla chiusura della strada, la Sindaca Raggi ha effettuato un sopralluogo "per vedere – ha dichiarato – come stanno procedendo i lavori per il rifacimento del ponte". In realtà non sono ancora partiti perchè, come ricordato anche dall'ex presidente Mario Torelli, "il ponte doveva essere prima acquisito al Patrimonio di Roma Capitale". Seguirà una conferenza dei servizi e poi, se non ci saranno imprevisti, l'avvio dell'intervento di ricostruzione.

Strade e ponti da visionare

"Abbiamo preso in carico questo ed altri ponti ed il Municipio ha ora avviato verifiche strutturali perchè hanno tutti 90 anni e bisogna verificare se sia il caso d'intervenire prima che si possano creare ulteriori disagi alla viabilità" ha spiegato la Sindaca. Tra le strade interessate da quest'operazione compaiono via Piscina Gagliardi e via Vescovali. Via Sabbadino però è la più importante perchè, oltre che essere utilizzata dai clienti diretti ai centri commerciali di Fiumicino, rappresenta il principale asse viario di Piana del Sole.

Il ritorno alla normalità

"La buona notizia è che è partita la Conferenza dei servizi ed ora tutti gli enti saranno chiamati a rilasciare il nulla osta" ha dichiarato Raggi. Invece per quanto riguarda l'atteso ritorno alla normalità "penso che bisognerà aspettare settembre per venire a capo di tutta questa vicenda" ha fatto sapere Mario Torelli, neodelegato della Sindaca nel Municipio XI.

Le novità per Piana del Sole

Ci saranno però delle novità importanti per il quadrante. L'ex presidente municipale ha fatto cenno al rifacimento della segnaletica orizzontale e del manto stradale di via Sabbadino ma soprattutto si sta lavorando alla progettazione di "un attraversamento pedonale rialzato che – ha chiarito la sindaca – sarà realizzato in corrispondenza del nido".

In attesa del prossimo autunno

Per ora restano i disagi che automobilisti ed i residenti di Piana del Sole hanno imparato a conoscere. In futuro però la viabilità, con gli interventi annunciati, dovrebbe migliorare. Comunque non prima del prossimo autunno.