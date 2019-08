Ponte Galeria, la grata del marciapiede cede e una 17enne cade da tre metri d'altezza

E' caduta da una altezza di tre metri finendo nei parcheggi sottostanti. Paura a Ponte Galeria dove una ragazza di 17 anni è stata portata in ospedale per le ferite riportate. La minorenne, nonostante l'impatto, ha fortunatamente riportato lievi ferite al volto e alle braccia e non è in pericolo di vita.

I fatti. Erano le 23:40 circa quando, in via Santa Teresa di Gallura, è successo l'incidente. La ragazza era in un comprensorio dove ci sono palazzine e alcuni negozi abbandonati quando è successo il sinistro che sarebbe potuto trasformarsi in tragedia. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale (che hanno delimitato la zona mettendola in sicurezza) e i carabinieri della stazione di Ponte Galeria.

Secondo una prima ricostruzione non è escluso che la 17enne stesse camminando sulla grata che poi, per qualche motivo, ha ceduto. Saranno i militari a ricostruire i fatti, anche per escludere il coinvolgimento di altre persone.