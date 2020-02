Valle Galeria, aule insufficienti per gli alunni delle elementari: “Bisogna completare la scuola di Corviale”

Gli spazi da destinare agli alunni della Valle Galeria sono terminati. Ma le domande in lista d’attesa non si sono esaurite. Da qualche giorno, nei quartieri più periferici del Municipio XI, ci sono famiglie che stanno facendo sentire la propria voce.

Aule complete

“Ho chiesto di convocare con urgenza, entro sette giorni, una commissione Scuola in Campidoglio. Il problema è serio perché le aule a disposizione dei bambini della Valle Galeria sono complete” ha fatto sapere l’ex consigliere democratico Angelo Vastola. “Nell’istituto comprensivo Fratelli Cervi sono state formate delle classi con 25 alunni al cui interno ci sono anche bambini con disabilità. E neppure questo è stato sufficiente a garantire un posto per tutti”.

Una soluzione impraticabile

Ci sono famiglie che protestano perché non trovano posti per il tempo pieno, alla Fratelli Cervi disponibile soltanto per due classi. Ed altre che contestano la possibilità, ancora valida, d’iscrivere i propri figli nell’unica classe rimasta a disposizione, nella sede di Casetta Mattei. “E’ impensabile perché quell’opzione si trova a 15 km di distanza da Piana del Sole o di Monte Stallonara e quindi, per le famiglie, sarebbe davvero troppo complicato raggiungerle, ogni giorno, in auto”.

La scuola da terminare

L’assenza di classi, nelle scuole dell’obbligo, è un problema che riguarda l’intero quadrante. Analoga situazione si verifica, infatti, anche nel limitrofo comune di Fiumicino. Ma nel Municipio XI ci sarebbe la possibilità, negli anni a venire, di sopperire a questa penuria di aule. “Basterebbe terminare la scuola di via Mazzacurati, a Corviale – ha ricordato Vastola – mancano pochi lavori per completarla, il bando è ancora aperto ma da due anni e mezzo manca una commissione in grado di valutare le offerte”.

Un problema urgente

Il plesso in fase di ultimazione a Corviale, dispone anche di spazi dedicati alla scuola primaria. Rappresenta dunqe un’opzione più convincente, in termini di distanze, rispetto a quella di Casetta Mattei. Il completamento della struttura al 'Serpentone', eviterebbe a centinaia di famiglie, per il prossimo anno scolastico, d’incorrere negli stessi problemi affrontati in questi giorni.

Nell’immediato però il problema resta. “Nella mattinata del 19 febbraio abbiamo consegnato alla dirigente scolastica dell’Istituto Cervi centinaia di firme” ha dichiarato Vastola. “Sono state raccolte, in pochi giorni, dai genitori che devono iscrivere i propri figli a scuola. Il tema, a breve, sarà affrontato anche in Campidoglio.