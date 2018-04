Ponticello ferroviario via dei Grottoni: preoccupano le crepe nel sottopasso

Il sottopasso ferroviario di via dei Grottoni finisce sotto la lente d'ingrandimento. L'infrastruttura, utilizzata soprattutto dagli automobilisti che attraversano Magliana e Portuense, ha mostrato la presenza lunghe crepe lungo una delle sue pareti.

La preoccupazione

La notizia è stata diffusa nella giornata di venerdì 20 aprile dal consigliere capitolino Francesco Figliomeni e da quello municipale Daniele Catalano (FdI). "Abbiamo effettuato un sopralluogo presso il ponte ferroviario di Via dei Grottoni poiché alcuni cittadini ci hanno segnalato alcune crepe vistose lungo il muro del sottopasso. Sposiamo la loro legittima preoccupazione, anche perché da alcuni mesi la società Rfi sta installando i pannelli fonoassorbenti che potrebbero impattare sulla struttura del ponticello ferroviario".

Le necessarie verifiche

Preoccupati per "la salute dei cittadini e la sicurezza di automobilisti e pedoni, ma anche dei treni che ogni 15 minuti passano per quei binari" i due consiglieri hanno deciso d'intervenire. Lo hanno fatto annunciando l'intenzione di inviare " una nota agli uffici preposti di Roma Capitale, al comando di polizia municipale e ovviamente alla Rfi per richiedere che venga fatto uno studio su queste crepe e per verificare se esse possano rappresentare un pericolo per tutti".

L'intervento del Municipio XI

Informato delle condizioni del sottopasso, anche l'assessore ai lavori pubblici Giacomo Giujusa si è recato sul posto. "L'architettura del ponte è vetusta e ci sono sicuramente delle criticità che vanno monitorate – ha riconosciuto Giujusa – le ho immediatamente segnalate a RFI che stanno già monitorando la linea. L'azienda è sempre molto reattiva nel prendere in consegna le nostre segnalazioni e sono certo che lo saranno anche in questo caso". Non risparmia una battuta nei confronti dell'opposizione. "Mi fa piacere che queste segnalazioni avvengano sempre il venerdì sera, quando gli uffici sono chiusi. Mi viene il dubbio che lo si faccia soprattutto per ottenere visibilità su stampa e social network, piuttosto che per risolvere realmente dei problemi " incalza l'assessore. I riflettori sono ora accesi su questo ponticello ferroviario. Dalle segnalazioni si dovrà passare alle opportune verifiche. In attesa che queste vengano compiute, sul piano della viabilità non si registrano cambiamenti.