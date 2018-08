Riapre ponticello ferroviario: ristabilito il collegamento tra Portuense e Magliana

Ad aprile la scoperta di alcune crepe nel sottopasso di via dei Grottoni, avevano destato la preoccupazione dei residenti. Sulla strada, ogni giorno, transitano centinaia di automobilisti che da Magliana e Villa Bonelli intendono raggiungere il quadrante di Portuense.

Due interventi in pochi mesi

Il cavalcavia è stato oggetto di un intervento manutentivo che si è concluso venerdì 11 agosto. "In realtà, già da un primo sopralluogo effettuato ad aprile, ho potuto constatare che le crepe che erano state segnalate non erano strutturali – fa sapere l'assessore ai lavori pubblici Giacomo Giujusa – tuttavia in quell'occasione ho potuto anche sincerarmi di un altro problema". Dal ponticello si distaccavano parti dell'intonaco. "L'intervento per mettere in sicurezza l'area fu realizzato immediatamente. La chiusura delle ultime settimane è invece stato causata da altre operazioni".

L'ultimo intervento

Tra la fine di luglio e gli inizi di agosto RFI, sollecitata dal Municipio XI, ha potenziato i parapedonali che attraversano il tunnel. Alcuni erano stati divelti a causa di un incidente. Ora sono stati rinforzati con una lastra di metallo sistemata lungo tutto il percorso. "In aggiunta - ha sottolineato l'assessore Giujusa - sono stati rifatti gli intonaci sulle travi di cemento che sostengono il cavalcavia". Anche il parapetto che perimetra i sovrastanti binari è stato rimesso a nuovo.

Fine dei disagi per gli automobilisti

Tutti gli interventi citati sono stati realizzati nel corso di due settimane, durante le quali il sottopasso è rimasto chiuso. La strada però rappresenta un importante collegamento e quindi, gli automobilisti, hanno dovuto subire qualche disagio. Con il sottopasso chiuso, il collegamento tra Villa Bonelli e Portuense era garantito solo di via Isacco Newton o dalla stessa Portuense. Opzioni che comportavano un tragitto ben più lungo rispetto a quello garantito normalmente da via dei Grottoni. "Il risanamento del sottopasso è stato reso possibile da una sinergia attivata con RFI – ha fatto notare la consigliera pentastellata Francesca Sappia – e questo dimostra che, quando si lavora di squadra, si riescono ad ottenere buoni risultati". Ed anche a contenere i disagi per gli automobilisti che, in questo caso, si sono protratti per sole due settimane.