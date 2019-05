Arvalia ricorda Aldo Moro: quarantun'anni fa lo statista venne assassinato dalle Brigate Rosse

Il 9 maggio ricorre la data della morte di Aldo Moro. Lo statista, rapito dalle BR nel marzo del 1978, ha trascorso molti giorni della sua prigionia in via Montalcini. Lì, era infatti presente l' appartamento dove, il presidente DC, rimase sequestrato per 45 giorni.

La commemorazione

Il ricordo dello statista è vivo nel territorio. Via Montalcini 8, il covo delle BR, si trova a pochi metri dal presidio istituzionale che l'ente di prossimità rappresenta. E le istituzioni, anche quest'anno, non hanno fatto mancare la propria partecipazione. Alla commemorazione hanno infatti preso parte sia Mario Torelli che Giacomo Giujusa, ovvero il presidente che era stato eletto nel Municipio XI Arvalia ed il suo assessore all'Ambiente. Non è mancato neppure il contributo delle forze dell'ordine, rappresentate dalla Polizia di Stato, dai Carabinieri e dalla Polizia Locale e di Don Alfredo, della parrocchia Nostra Signora di Valme di Villa Bonelli.

Gli uomini della scorta

Ad indossare la fascia tricolore, come delegata della Sindaca, era presente Maria Agnese Catini. La consigliera capitolina, oltre a commemorare lo statista, ha speso parole di apprezzamento per il lavoro quotidianamente svolto dagli uomini e dalle donne che effettuano il servizio di scorta. Una dedizione che, nel rapimento di Moro, comportò il sacrificio di cinque poliziotti: Zizzi, Iozzino, Rivera, Ricci e Leonardi che, per il loro sacrificio, sono stati insigniti della Medaglia d'Oro al Valore Civile.

Aldo Moro e Peppino Impastato

"E' stata una cerimonia commovente" ha commentato a margine l'ex presidente Torelli "nel corso della quale è stata letta una poesia di Tiberio La Rocca che – ha sottolineato Torelli – era dedicata ad Aldo Moro e Peppino Impastato, vittime innocenti nel medesimo giorno".