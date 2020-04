Casetta Mattei: stanziati 1,6 milioni per rifare strada e marciapiedi. Ci vorranno 5 mesi di tempo

L’intervento è complesso. E non sarà breve. E’ stato stimato che ci potranno volere fino a 150 giorni per riportare in buone condizioni via della Casetta Mattei. La strada, un’arteria di grande scorrimento nel quadrante occidentale della città, sta per essere interessata da una profonda operazione di manutenzione.

I lavori sulla pavimentazione stradale

Con un milione e seicentomila euro, poi soggetti a ribasso d’asta, il Campidoglio ha intenzione di avviare una serie d’interventi straordinari sulla pavimentazione stradale. Le disomogenee condizioni dell’asfalto comporteranno anche differenti modalità d’intervento. Su oltre 19metri quadrati di superficie, sarà infatti necessario ricostruire addirittura il sottofondo stradale che avrà uno spessore di 10 centimetri. Saranno ovviamente rifatti anche gli strati superiori, vale a dire il binder ed il tappetino d’usura.

Per circa 7mila metri quadrati invece non sarà necessario arrivare così in profondità. L’intervento, in questo caso, sarà limitato alla fresatura ed alla sostituzione del binder e del tappetino d’usura. Basteranno comunque per eliminare pericolose buche e le insidisiose ormaiature che sono generate dalle infiltrazioni meteoriche.

Una strada di valenza strategica

Per via della Casetta Mattei, non sono previsti soltanto interventi di rifacimento della pavimentazione stradale. La strada, nella relazione tecnica che accompagna il bando, è considerata “di fondamentale valenza strategica per la viabilità comunale essendo un asse viario continuo, per il collegamento tra il quadrante Nord Ovest -Sud della città”. Anche per questo Roma Capitale ha deciso di impegnare oltre un milione emzzo di euro. Nell’ambito dell’appalto il Campidoglio ha infatti stabilito che si debba intervenire anche sui marciapiedi eliminando, laddove sono ancora presenti, le barriere architettoniche.

Gli altri interventi

Sarà rifatta anche la segnaletica verticale ed orizzontale, verranno posizionati dei dissuasori di soste e dei parapedonali, e saranno pulite le caditoie ed i tratti fognari. Per fare tutti questi lavori, che contribuiranno a migliorare la sicurezza ed il comfort d’una strada oggi in molti tratti seriamente ammalorata, serviranno cinque mesi di lavori. Le offerte, da presentare entro il 17 aprile, saranno valutato alla fine del mese in corso.

