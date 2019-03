Casetta Mattei, il nido è pronto ma resta chiuso: "Brancoliamo nel buio"

L'erba è incolta, dietro al cancello chiuso della scuola di via San Marcello Pistoiese. Ma l'edificio è completo e sembra pronto per essere messo a disposizione della cittadinanza. Si tratta di una struttura importante per Casetta Mattei, il quartiere che la ospita. Per questo i riflettori sono puntati sulla data della sua apertura. Ad oggi, però, non è chiaro quando sarà messa a disposizione dei citttadini.

Manca solo il collaudo tecnico

"Questa struttura è di fatto pronta, manca solo il collaudo tecnico con il conseguente verbale di consegna, ma strutturalmente è tutto pronto per poter ospitare i piccoli alunni" fa sapere il Consigliere Daniele Catalano, capogruppo municipale della Lega che, nei giorni scorsi, ha effettauto un sopralluogo insieme a Fabrizio Santori, dirigente regionale del partito.

L'apertura della scuola

Per far chiarezza sullo stato di avanzamento dei lavori ma soprattutto sull'entrata in esercizio del plesso scolastico, si è svolta in Municipo XI una sessione della commissione urbanistica ed edilizia scolastica, convocata congiuntamente alla commissione politiche educative scolastiche e sportive. In quella sede si sono incontrati anche i tecnici e gli assessori municipali. "Gli assessori grillini – va all'attacco Catalano – non sono sono riusciti a dare neanche un barlume di tempistica sulla reale fruibilità di questo nuovo asilo nido, che con i suoi circa 70 post darebbe una nuova possibilità di scelta a tantissime famiglie romane che vivono tra Casetta Mattei, Corviale e Valle Galeria".

Le domande senza risposta

Al di là del collaudo tecnico, restano da sciogliere alcuni dubbi legati ai servizi che, il nido, offrirà al territorio. "Non siamo riusciti a capire se ad esempio ci sarà la cucina interna o se verrà esternalizzato il servizio, quando verranno attivati gli adempimenti necessari per la selezione del nuovo personale docente e quando di fatto la scuola verrà messa tra le scelte da poter individuare per i genitori interessati. Insomma come sempre si brancola nel buio" conclude il leghista Catalano che, sulla questione, ha presentato un'interrogazione all'assessore competente. E' la seconda poichè la prima il consigliere municipale, l'aveva presentata il 17 ottobre del 2017. Questa volta però la risposta potrebbe non arrivare in tempo: 9 aprile, in Consiglio municipale, si vota la sfiducia al presidente Torelli.