Coronavirus, il Covid nei quartieri del Municipio XI: ecco quanti sono i casi positivi

La zona con il minor numero di persone contagiate dal nuovo Coronavirus è Corviale. Quella invece che in termini assoluti ha fatto registrare il maggior numero di casi positivi è invece Portuense.

Le rilevazioni

Il Sistema Regionale per la Sorveglianza delle Malattie Infettive, in collaborazione con il Dipartimento di Epidemiologia, il servizio sanitario regionale e lo Spallanzani, due volte a settimana predispone una mappatura dei casi Covid presenti nei comuni del Lazio. I dati, suddivisi per zone urbanistiche, consente di valutare la distribuzione del virus nei vari quadranti di Roma Capitale.

Le zone più colpite

I dati aggiornati al 5 maggio, nelle mappe del SERESMI, indicano Portuense e Pian due Torri come le aree con il maggior numero di persone contagiate dal Covid 19. Delle sette zone urbanistiche che compongono il territorio del Municipio XI, quella che ha la più alta percentuale di contagi è però Ponte Galeria. INìn termini assoluti sono 12 i casi registrati, ma l’area non è particolarmente popolosa. E quindi il tasso di permeabilità del virus è pari a 9,69 casi su 10mila abitanti. Supera di poco quello di Pian due Torri, il quadrante che, al di là delle classificazione urbanistiche, i residenti identificano con Magliana: lì l’incidenza del Covid si attesta su 9,62 casi su 10mila abitanti. Vale a dire che su cento residenti, quelli risultati positivi ai tamponi sono 0,09.

Marconi e Portuense

In termini assoluti l’area che ha fatto registrare il maggior numero di casi positivi è invece Portuense. In questo quadrante, secondo i dati aggiornati nel pomeriggio del 5 maggio, ci sono 25 persone con il Covid. La zona però ha una popolazione che ha ben poco da invidiare a molte province italiane. Lì vivono infatti più di 83mila residenti di conseguenza, il tasso registrato, pari a 8,6 su 10mila abitanti, risulta inferiore a quello di Pian due Torri e di Ponte Galeria. Un'altra zona urbanistica densamente popolata è quella di Marconi. Ci abitano quasi 35mila persone e tra loro, quelle positive ai tamponi, sono state 16, con un’incidenza dello 0,04%.

Gli altri quartieri

Il Trullo è invece il terzo, in termini assoluti, per numero di persone contagiate: sono 21 con un tasso del 7,12 su 10mila abitanti. Corviale e Magliana (vecchia) sono invece le zone in assoluto meno colpite. In tutto sono 8 le persone positive al tampone e risultano equamente divise. All’ombra del Serpentone l’incidenza è però la più bassa in assoluto: si attesta sullo 0,02%. Per quanto rigurda la zona urbanistica di Magliana (vecchia), quella cioè che si estende tra Tor di Valle, Corviale e Valle Galeria, lì l’incidenza risulta più significativa. Nonostante i contagiati siano 4, il suo tasso è di 7,55 contagiati ogni 10mila abitanti. Quindi è addirittura superiore al Trullo che, di casi positivi, ne ha però fatti registrati cinque volte di più. Il fenomeno si spiega facilmente: la zona della Magliana (vecchia) è tra quelle meno popolate di tutto il Municipio XI.