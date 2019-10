Risveglio amaro al Portuense: vandali distruggono vetri delle auto in sosta

Risveglio amaro per gli abitanti del Portuense dove ignoti hanno distrutto i vetri di sette auto in sosta. La brutta scoperta nella mattinata di mercoledì, quando i primi automobilisti sono scesi in strada per prendere le loro auto che si trovavano in sosta regolare in vicolo di Papa Leone ed andare a lavoro.

Constatati i danni alle proprie vetture con parabrezza e lunotti infranti, i proprietari hanno quindi chiamato la polizia con l'arrivo sul posto delle volanti che, dopo essere intervenuti nella traversa di via Isacco Newton, hanno invitato le persone che hanno subito danni a sporgere denuncia in commissariato.

Amaro il commento di alcuni residenti: "Un gruppo di pazzi con l'accetta ci hanno fatto questo regalo. Condividete il più possibile".