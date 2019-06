Incendio in via della Magliana: fiamme dalla cucina del ristorante

Incendio in un ristorante-pizzeria in zona Portuense-Villa Bonelli. L’allerta intorno alle 12:00 di lunedì 17 giugno da un locale di via della Magliana. A prendere fuoco per cause ancora in via di accertamento la cucina.

Intervenuti sul posto i pompieri hanno domato l’incendio nel volgere di breve. Nessuno è rimasto ferito né intossicato. Accertamenti in corso da parte della Polizia di Stato.