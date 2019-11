Portuense, infiltrazioni d'acqua e crepe: nel centro anziani è sparita la manutenzione

Muri scrostati e controsoffittature saltate. Le condizioni in cui versa il centro sociale anziani "Ciricillo" di via degli Irlandesi, appaiono critiche. I locali hanno bisogno della manutenzione che, da tempo, è venuta a mancare.

Le criticità del centro anziani

"Ci sono infiltrazioni d'acqua nelle pareti, tante crepe ed addirittura un grande foro nel controsoffitto – segnala Valerio Garipoli, già capogruppo di Fratelli d'Italia nel Municipio XI. La struttura è molto frequentata dagli anziani di Portuense. Ma lo stato in cui versa non consente una piena fruizione dei suoi spazi.

Le criticità segnalate

Le piogge degli ultimi giorni hanno messo a nudo lo stato in cui versa l'edificio. "I residenti che frequentano il Centro Sociale Anziani hanno denunciato una serie di criticità infrastrutturali a cui occorre adesso mettere mano" hanno fatto notare gli ex consiglieri di Fratelli d'Italia Marco Palma e Federico Rocca.

La necessaria manutenzione

Per sollecitare un intervento di manutenzione straordinaria "abbiamo inviato una nota alla Direzione Tecnica municipale – fanno sapere i tre esponenti di Fratelli d'Italia – ed anche al servizio manutenzione patrimonio immobili comunali". La richiesta fatta pervenire agli uffici è intuitiva. "Bisogna predisporre e programmare quanto prima un consistente intervento di messa in sicurezza delle aree – ha rimarcato Garipoli – La tutela degli spazi del territorio e dei suoi residenti deve esser la priorità di un'amministrazione".

Una questione di decoro

Anche a prescindere dalla verifica sulle condizioni di sicurezza, al civico 47 di via degli Irlandesi c'è anche un altro tema da affrontare: il decoro. Destinare agli anziani del territorio uno spazio pubblico fatiscente non manda un bel segnale neppure alle loro famiglie ed in generale ai residenti del Municipio XI.