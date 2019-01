Municipio XI, i Cinque Stelle inciampano sulla mobilità. Festeggia l'opposizione: "M5s al Capolinea"

Duro colpo per la maggioranza alla guida del Municipio XI. Nella mattinata del 9 gennaio, i Cinque stelle si sono resi protagonisti di un doppio passo falso. Non sono riusciti a trovare i numeri per approvare un loro documento legato alla preferenziale di via Portuense. Sono invece passati i documenti dell'opposizione che impegnano il presidente Torelli a chiedere la cancellazione del progetto.

Sconfitti in aula

"Oggi per la prima volta nel Municipio XI il Movimento 5 Stelle è stato battuto in aula - ha ricordato il consigliere e segretario municipale del PD Gianluca Lanzi- la loro mozione a sostegno della corsia preferenziale su via Portuense, un progetto su cui si è tanto speso il presidente della commissione capitolina Mobilità Enrico Stefàno, è stata bocciata". Non è un risultato di poco conto quello ottenuto dall'opposizione. Ci sono riusciti con i voti della consigliera pentastellata Francesca Sappia che, invece, ha rinunciato ad esprimersi sul documento presentato dai colleghi grillini.

Maggioranza municipale al capolinea?

"La maggioranza è al capolinea" hanno subito sottolineato i consiglieri democratici presenti in aula. Dello stesso avviso l'ex grillino Mirko Marsella, il primo che, subissato di insulti e minacce, ha deciso di abbandonare i Cinque Stelle. "Spero che questi segnali facciano riflettere. Una sana valutazione sulla tenuta di questa maggioranza che va sotto al primo dissenso interno" ha proposto l'ex grillino Marsella "dopo la scellerata scelta della Roma Fiumicino e la bocciatura della preferenziale". La stroncatura è arrivata anche dall'ex capogruppo pentastellato Gianluca Martone, oggi nel gruppo Misto con De.Ma. "La maggioranza non tiene più: sui temi importanti dimostrano di essere divisi".Tra l'altro in aula c'erano solo 12 consiglieri, Torelli incluso. "Il secondo punto che si doveva discutere oggi in Assemblea riguardava il sito di trasferenza di Ponte Malnome. Rischiavano di perdere un'altra volta e così hanno evitato di approvare il prolungamento della seduta consiliare".

Grillini divisi

Non è la prima volta che la maggioranza pentastellata del Municipio XI si trova in difficoltà. Dopo aver perso tre consiglieri (Marsella, Martone e Restivo) i grillini di Arvalia si sono spesso divisi su temi legati alla mobilità. A partire dalla discussa canalizzazione del traffico, sostenuta dai presidenti della commissione mobilità di Roma Capitale e del Municipio XI, ma sconfessata duratamente dalla consigliera Sappia. E non solo. Anche il presidente Torelli, recependo le proteste dei cittadini, si era spinto a chiedere alla Polizia Locale di non concedere la proroga alla sperimentazione. Anche l'altro grande progetto di mobilità sostenibile previsto nel quadrante, e fortemente difeso dal Campidoglio, non raccoglie unanimi consensi. Sulla preferenziale di Viale Marconi, già andata a bando, si è infatti registrato l'ennesimo scontro tra la consigliera municipale Francesca Sappia e il collega comunale Enrico Stefàno.

Richieste di dimissioni

"Tanti problemi legati alla mobilità ci portano a chiedere le dimissioni dell'assessore Stefano Lucidi – ha commentato Martone – Torelli rifletta su quale sia la scelta migliore da fare". Il presidente del Municipio XI replica che "l'opposizione può leggittimamente chiedere le dimissioni dell'assessore, ma ogni valutazione è rimessa al mio esclusivo ed insindacabile giudizio". La richiesta, annunciata dal gruppo misto, non è in ogni caso stata ancora protocollata. E d'altra parte la bocciatura alla preferenziale di via Portuense, non implica la sua automatica cancellazione. Tanto più che la gara è già stata avviata e che il municipio può al massimo esprimere un parere consultivo. "E' chiaro che assume solo una valenza politica ma non è da poco – riflette Marco Palma (Fdi) un decano nell'aula consigliare di Corviale – Ci domandiamo quale possa essere il pensiero della Raggi".