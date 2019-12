Portuense, trovati i fondi per il mercato di Santa Silvia: addio alle infiltrazioni d'acqua

Niente più infiltrazioni d’acqua nel mercato rionale di Santa Silvia. Il Municipio XI ha stanziato i fondi necessari per risolvere il problema. Centomila euro che saranno destinati alla realizzazione ed alla manutenzione straordinaria delle coperture.

Le infiltrazioni d'acqua

“Da tempo le tettoie del mercato di Santa Silvia necessitavano di quei fondi – hanno commentato Valerio Garipoli e Daniele Catalano, gli ex capigruppo rispettivamente di Fratelli d’Italia e Lega in Municipio XI – erano mesi infatti che gli operatori di quel mercato lamentavano copiose infiltrazioni”.

I mercati e le tettoie

Un problema peraltro condiviso da altri plateatici, come quello del Trullo (nella foto sotto) dove i clienti sono costretti a fare gli acquisti, a causa delle tettoie malconce, con l’ombrello aperto. All'altro mercato rionale presente nella zona di Portuense, sopra il parcheggio interrato di Vigna Pia, gli operatori hanno invece espressamente richiesto la realizzazione d'una tettoia. La struttura, inaugurata lo scorso aprile, ne risulta infatti sprovvista.

Un intervento atteso

In via degli Irlandesi, i fondi per sistemare le coperture del mercato locale, sono ora pronte per essere utilizzate. Le risorse disponibili permetteranno d’intervenire per effettuare quelle manutenzioni che, evidentemente, nel tempo non erano più state garantite. Il problema si avvia dunque ad una positiva conclusione. Ma forse, lasciano intendere i due consiglieri di centrodestra, si poteva risolvere anche prima.

L'affidamento diretto

“Siamo felici, ma non possiamo non evidenziare che per questi interventi si è proceduto ad un affidamento diretto tramite trattativa diretta – hanno sottolineato Catalano e Garipoli – è uno strumento lecito e mai demonizzato dalle nostre forze politiche, al contrario di quanto affermato lungamente dal 5 stelle comunale e municipale”. In questo caso, comunque, consentirà di affrontare un problema che, con il peggiorare delle condizioni metereologiche, non era più rimandabile.