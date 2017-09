Portuense, ciak si gira ed in via Ramazzini spariscono i parcheggi

Gazebo sistemati sulle strisce pedonali. Tir con i loro rimorchi parcheggiati dove abitualmente posteggiano le auto. A Portuense è arrivata una produzione cinematografica. E per girare alcune scene, regolarmente autorizzate, si sono registrati dei disagi all'altezza della clinica Vigna Pia.

La segnalazione

"Oggi in via Ramazzini non si riusciva a trovare un posto per l'auto – spiega una lettrice – la maggior parte del parcheggio antistante la clinica, era stato utilizzato dai furgoni di una produzione cinematografica, perchè evidentemente stanno girando un film . Però bisogna pensare anche ai disagi che in questo modo sono stati creati ai parenti ricoverati in quell'ospedale".

Una zona priva di parcheggi

Disagi anche per i lavoratori ed i residenti della zona. Le strade intorno a via Ramazzini, e quelle in particolare che perimetrano la clinica, sono infatti molto strette. "Considerando che in condizioni normali non è semplice posteggiare l'auto da quelle parti – sottolinea la cittadina – diventa facile intuire quanto tempo ci sia voluton stamattina per parcheggiare la macchina".