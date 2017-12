Il Campidoglio tende una mano a Portuense: stanziati 900 mila euro per un parco

Roma Capitale ha destinato 900 mila euro alla realizzazione di parco Ruspoli. Portuense avrà così il suo polmone verde. Previsto come compensazione per la costruzione di un PUP, è dal 2007 che il quartiere ne attende la realizzazione.

Un regalo inaspettato

Nel corso degli anni, il progetto di trasformazione d'una buca in un parco, ha incontrato diversi ostacoli. Ma anche numerosi sostenitori. A partire dai cittadini e dagli attivisti di PortuenseAttiva che oggi definiscono "l'inversione di tendenza" che arriva dal M5s, come un "inaspettato regalo di Natale". Sotto l'albero sono finiti più soldi di quelli stanziati dalla vecchia amministrazione. Si tratta di 900 mila euro che i Cinque Stelle hanno inserito in un emendamento al bilancio di Roma Capitale, per l' "acquisizione e sistemazione a verde pubblico delle aree adiacenti Via Cruciani Alibrandi – Via Crispigni e Via Crugnola".

Precedenti fondi insufficienti

Per oltre un anno, i residenti avevano temuto che il progetto fosse stato dimenticato nei cassetti. E non solo loro. Tra i primi a recriminare sulle scelte dei pentastellati, c'era stato l'ex presidente Veloccia. "Noi avevamo trovato i fondi e preparato una delibera che il M5s doveva solo portare in Campidoglio - aveva sottolineato l'ex minisindaco democratico sul finire del 2016 - eppure non l'hanno fatto." Una decisione che oggi viene rivendicata dal M5s. "La cifra di 528.645,46 indicata su una Delibera municipale dalla precedente amministrazione non era sufficiente per tutti gli espropri e per la loro completa messa in sicurezza – ha ricordato Silvio Patrizi, presidente del Consiglio municipale – ma noi volevamo evitare di ritrovarci con dei terreni senza avere poi la possibilità di un loro reale utilizzo. Per questo abbiamo atteso il momento più opportuno per inserire, con un emendamento al bilancio comunale, al somma di 900mila euro".

Un anno di tempo

La tempistica è stata spiegata in funzione del fatto che "per noi è fondamentale avere questa cifra – ha chiarito Patrizi (m5s) – sin dall'inizio dell'anno poichè gli espropri hanno delle tempistiche piuttosto lunghe". E quindi, se non si riesce ad impegnarli, si rischia di farli " tornare indietro nelle disponibilità di Roma Capitale". Un anno di tempo quindi per avviare e completare l'acquisizione al patrimonio dei circa 26mila metri quadrati ancora in mano ai privati. Parte da lì la riqualificazione della buca e la sua trasformazione in un parco pubblico. Il primo a Portuense.