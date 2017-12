Aperto il ponticello di via Portuense: i cantieri restano ancora per poche settimane

Non è esattamente il capitolo finale, ma poco ci manca. L'apertura del sottopasso Portuense, mette fine ad una vicenda che ha attraversato tre amministrazioni cittadine. La viabilità è stata ripristinata, garantendo una separazione fisica tra i due sensi di marcia. Ma per assistere al completo ritorno alla normalità della strada, occorre attendere ancora qualche settimana. Infatti, come ha ricordato l'assessore Lucidi, "ora è necessario seguire i lavori al centro carreggiata fino al completamento dell'opera".

I cantieri ancora da chiudere

Nel dettaglio, ha spiegato l'assessore ai Lavori Pubblici Giacomo Giujusa, si deve "intervenire su un collegamento per le acque meteroriche e sulla bonifica della rete Italgas, che comporta la sostituzione delle tubature in ghisa, con altre di nuova generaizone". Questi sono gli intereventi previsti nello squadre centrale, che oggi si presenta ancora come un cantiere. "Poi bisogna intervenire sui lampioni di Areti Acea, che sono già arrivati" ha chiarito Giujusa. Ma quell'operazione riguarda un lato della strada. Sempre in tema d'illuminazione, occorre garantirla anche sotto i fornici della galleria e, per finire, "bisogna anche ripristinare la torre faro".

La viabilità attuale

La situazione che si presenta oggi agli automibilisti è stata immortalata anche da un video. Si vede chiaramente che sono attive due corsie, separate tra loro, una per senso di marcia. Nel giro di poche settimane, è previsto il completamento dei lavori sullo spartitraffico. "A quel punto – annuncia Giujusa – apriremo due corsie per senso di marcia ed anche il parcheggio – situato davanti all'ex Drugstore – verrà messo a disposizione". La percorrenza della strada sarà soggetta a stringenti limitazione: quel tratto di via Portuense è infatti diventato una zona30.