Portuense, iniziati i lavori per il trasferimento del mercato. Ags Vigna Pia: "Non vediamo l'ora"

I lavori sono iniziati. Si avvicina il trasferimento dei ventuno banchi presenti su via Portuense. Andranno a stare nel plateatico di Vigna Pia. La vicenda, dopo continui arresti e cronoprogrammi disattesi, si avvicina al lieto fine.

I lavori avviati

La chiave di volta dell'operazione è stata la costituzione di un'Associazione di gestione dei servizi. "Ora stiamo provvedendo a realizzare i lavori che mancavano, vale a dire il pavimento dei box e le tramezzature dei singoli banchi – spiega Sirio Bianchi, presidente della neonata AGS Vigna Pia – abbiamo incaricato un architetto ed abbiamo provveduto ad elaborare un piano sicurezza. I lavori sono iniziati lunedì 17 dicembre e pensiamo di fare in tempo a chiuderli per il 31 gennaio".

Operatori soddisfatti del nuovo mercato

Superando le iniziali resistenze, con la costituzione di un'AGS, sarà possibile re-investire una parte dei fondi che gli esercenti non pagheranno a Roma Capitale. Torneranno utili per lanciare il nuovo mercato. "I problemi li abbiamo superati ed ora non vediamo l'ora di entrare nel nuovo mercato – spiega Sirio Bianchi, storico titolare di un forno su via Portuense – la vecchia sede del mercato non era adatta nè aveva i requisiti igienico sanitari. Ora invece avremo i servizi igienici, i parcheggi per il carico scarico merci ed anche per i clienti. Pertanto noi siamo soddisfatti ma d'altra parte eravamo già favorevoli allo spostamento, solo volevamo che ci venisse consegnato un mercato finito". Ora lo è, anche se non del tutto. Per gli ultimi interventi dovranno provvedere infatti le 21 attività che troveranno spazio a Vigna Pia.

Apertura in tempi certi

"Siamo felici che il percorso con gli operatori del mercato, ora riuniti in Ags, si sia chiarito e consolidato con l'avvio dei lavori di completamento che porteranno all'inaugurazione del nuovo plateatico di Vigna Pia – ha commentato Giacomo Giujusa, assessore ai Lavori pubblici del Municipio XI – l'apertura avverrà nei tempi certi e rapidi concordati con Asl Rm3, Direzione Tecnica e Polizia locale". In altre parole, se questa volta il cronoprogramma sarà rispettato, il plateatico aprirà al pubblico il primo febbraio. Con l'occasione Giujusa si toglie qualche sassolino dalla scarpa. "Non siamo invece soddisfatti del modo in cui l'opposizione, quella vecchia e quella via via generatasi dai fuoriusciti dalla maggioranza, ha sempre voluto strumentalizzare il lavoro di questa Amministrazione".

Verso l'epilogo

I ritardi, nella messa in funzione di questo mercato, sono innegabili. Sulle ragioni di questi frequenti "stop and go", maggioranza ed opposizione ovviamente divergono. L'unica certezza è che questa vicenda si sta avviando verso l'epilogo. Stavolta il cronoprogramma potrebbe essere davvero rispettato.