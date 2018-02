Arriva a Roma il pronto soccorso psicologico

Un sostegno psicologico immediato ed a basso costo. Non è uno spot pubblicitario nè un coupon acquistabile su internet. Si tratta invece di un servizio che, a Portuense, si è deciso di offrire ai cittadini.

Un servizio professionale a costi contenuti

Un pronto soccorso psicologico, rivolto a tutti coloro che abbiano urgente necessità di sostegno psicologico nell’affrontare momenti critici, come fenomeni di ansia acuta, attacchi di panico, crisi depressive con tendenza ad atti di autolesionismo. E' un servizio sociale professionale ed a costi contenuti che viene rivolto ad un pubblico il più possibile eterogeno. Vi possono infatti ricorrere adolescenti ceh vivono condizioni di disagio giovanile, come gli adulti che incontrano difficoltà sul lavoro o nella relazione di coppia.

Come fare per fruirne

Questo nuovo servizio, coordinato dalla dr.ssa Mariolina Palumbo e operato da un team di psicologhe del Poliambulatorio di Villa Giuseppina, è pensato e attivato per tutti coloro che necessitano di sostegno psicologico immediato, o in modo diretto presso la struttura o attraverso un contatto telefonico. Per fruire di questa opportunità è possibile contattare il Poliambulatorio allo 0669311390. Le linee saranno disponibili dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 e con costi concorrenziali al ticket del servizio pubblico.