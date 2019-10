Portuense, rifiuti accatastati all'ingresso della scuola elementare: non vengono raccolti da giorni

I cassonetti dei rifiuti, nella scuola primaria Ribotti, sono pieni. La ditta incaricata di recuperarli da giorni non li sta raccogliendo. I sacchi di spazzatura vengono di conseguenza accatastati. Creando un problema di decoro e di igiene per quanti, quotidianamente, varcano il cancello del plesso scolastico.

Miasmi ed igiene

"Abbiamo ricevuto delle segnalazioni da parte di alcuni genitori della Ribotti preoccupati per la mancata raccolta dei rifiuti – hanno fatto sapere Daniele Catalano e Metteo Maione, ex capogruppo ed attuale coordinatore della Lega nel Municipio XI – all'ingresso della scuola sono stati accatastati moltissimi rifiuti. Il problema è che, oltre a far respirare odori nauseabondi, si è creato un potenziale rischio per la salute dei più piccoli" fano notare i due leghisti.

La settimana nera dei rifiuti

La scuola si trova in via Francesco Saverio Benucci, a poca distanza dalla sede del Municipio XI di piazza Montalcini."Sul tema dei rifiuti sta succedendo di tutto in questi giorni, dalle dimissioni in blocco del CDA di Ama, al servizio di denuncia della trasmissione Le Iene" hanno commentato Catalano e Maione. Ai più noti fatti di cronaca cittadina, si aggiunge ora la segnalazione di questo evidente disservizio registrato in una scuola del territorio.

Un problema da risolvere

"Non se ne può davvero più – hanno aggiungo i due leghisti – quei rifiuti, nella scuola elementare, non vengono ritirati ormai da quasi una settimana". Il problema, come le foto scattate dai genitori dimostrano, è evidente. I sacchi d'immondizia attendono di essere raccolti.