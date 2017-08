Ponticello Portuense, ripresi i lavori: "Aperto da oggi il transito pedonale"

Un piccolo ma importante passo in avanti. L'apertura di un percorso pedonale che attraversa il sottopasso ferroviario di via Portuense, è il segnale evidente che i lavori stanno procedendo. Anche se, per il pieno utilizzo dell'agognato raddoppio stradale, bisognerà aspettare ancora dei mesi.

L'avanzamento dei lavori

"Apre o al transito pedonale il nuovo fornice del sottopasso – fa sapere l'assessore municipale ai Lavori pubblici Giacomo Giujusa – Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di deviazione delle reti Wind3 e dell'elettrodotto di media tensione Acea. Invece è ancora in corso d'opera la sistemazione dell'elettrodotto di rilevanza nazionale da 150.000 volts e la rete di illuminazione pubblica Acea".

Le opere in fase di completamento

Il semplice allargamento della via Portuense, nel tratto sottostante il ponticello ferroviario, si è rivelato più ardua del previsto. Tuttavia, come ha ricordato lo stesso Giujusa "Alle complesse problematiche infrastrutturali presenti nel sito, la Direzione Tecnica e le società coinvolte stanno dando efficaci soluzioni". I lavori stanno "procedendo spediti verso il completamento dell'opera" ha sottolineato l'assessore pentastellato. Per quanto riguarda i reperti archeologici, il cui rinvenimento è stato la causa di numerosi ritardi, si pone ora la questione di come renderli fruibili. "All'inizio di settembre - ha infine promesso Giujusa - valuteremo, insieme a Soprintendenza statale ed Acea, le soluzioni tecniche ed operative più efficaci per la valorizzazione dell'area archeologica del Pozzo Pantaleo".

Il costante monitoraggio

Lo stato di avanzamento dei lavori non è ovviamente sfuggito all'opposizione. "Si diceva che nel momento in cui fosse stato spostato il cavo, sarebbero occorsi altri novanta giorni, utili anche per sistemare manto stradale e illuminazione. L'apertura del percorso pedonale quindi, rappresenta solo un piccolo passo in un iter ancora da completare – sottolinea il capogruppo di Fratelli d'Italia Valerio Garipoli – come opposizione continueremo a monitorare, quotidianamente, l'andamento dei lavori nella speranza non emergano altre criticità. Il cronoprogramma prevede di arrivare all'apertura del sottopasso entro il 2017. Il nostro obiettivo – conclude il consigliere municipale – è che venga rispettata questa scadenza. Pertanto continueremo a seguire, con attenzione, lo sviluppo dei lavori".