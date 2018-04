Portuense, chiusa via Fuggetta: si teme un' altra voragine

Via Gaetano Fuggetta è stata chiusa al transito. Il suo manto stradale particolarmente ammalorato fa temere un possibile cedimento. Da qui l'esigenza, maturata intorno alle ore 17 di martedì 10 aprile, di vietarne la circolazione.

Le prime conseguenze

"Anni fa c'era stata una voragine, nella parte superiore della strada che da via Montalcini scende verso via Baffi – spiega l'assessore municipale ai Lavori pubblici Giacomo Giujusa – ora bisogna verificare se c'è lo stesso rischio nella parte inferiore di via Fuggetta. Di sicuro c'è un avvallamento, particolarmente avvertito dai mezzi Atac". La possibilità di raggiungere il capolinea di via Montalcini, è ora impedita. DI conseguenza, come si apprende dal sito di Atac, "le linee 44 e 744 limitano il servizio in piazza Augusto Lorenzini".

In attesa delle verifiche

"Ancora una volta si è verificato un problema nella zona di Villa Bonelli – ha fatto notare il consigliere Marco Palma – al passaggio della linea 44 si è infatti creato questo dissesto stradale". Primadi parlare di voragini, occorre aspettare i dovuti riscontri. Come chiarito dall'Assessore ai lavori pubblici "nei prossimi giorni sarà verificata la natura di quel dissesto. Prima interverranno i Vigili del fuoco per una prima diagnosi, poi la deirtazione tecnica municipale, poichè la strada in questione è di nostra competenza".

Il primato negativo

Come recentente ricordato dall'ISPRA in occasione del primo rapporto su "Rischio alluvioni, frane, cavità e acque sotterranee" il Municipio XI gode di un primato negativo. E' infatti quello, nel quadrante orientale della città, in cui si contano più voragini. Tra i quartieri più insidiati da questo fenomeno, Portuense merita una menzione particolare e decisamente poco invidiabile.