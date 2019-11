Villa Bonelli, nella voragine di via Fuggetta è sparita anche l'Ama: i rifiuti restano in strada

E' trascorsa una settimana dalla voragine che si è aperta in via Fuggetta. La strada, già in passato interessata dallo stesso fenomeno, è stata prontamente transennata. Immediate sono state anche le modifiche introdotte alle linee di trasporto pubblico.

I disagi per i residenti

In attesa del ritorno alla normalità chi vive nella zona continua a subire dei disagi. Dai cassonetti stradali debordano sacchetti di rifiuti. Ed anche sul piano del trasporto pubblico, si registrano dei problemi. Soprattutto perchè, le modifiche apportate, non sono state adeguatamente comunicate ai residenti ed agli utenti che utilizzano il trasporto pubblico per raggiungere ad esempio l'ufficio anagrafico di piazza Montalcini.

Una comunicazione inadeguata

"Sulla paline dell'autobus, ad una settimana di distanza dal formarsi della voragine, non è stata apposta nessuna segnalazione. Gli utenti quindi possono restare tutta la vita in attesa di un autobus che non passa più in via Fuggetta" ha fatto notare Marco Palma, l'ex vicepresidente del consiglio nel Municipio XI.

I cassonetti non svuotati

Quello degli autobus non è però l'unico disagio che deve patire il quadrante di Villa Bonelli. I residenti della zona, da una settimana, stanno facendo i conti anche con un altro disservizio. "Purtroppo gli operatori dell'Ama non passano a svuotare i cassonetti, così si aggiunge anche il rischio igienico sanitario per chi vive a Villa Bonelli – ha denunciato sempre Palma – ed è paradossale, in un quadrante di città dove il fenomeno delle voragini è frequente, che aziende come Ama ed Atac ancora non abbiamo approntato un adeguato protocollo d'interventi".