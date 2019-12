Via Fuggetta, strada riaperta ma l’Ama non passa più: "Caro Babbo Natale, ci riporti i cassonetti?"

Gli autobus hanno rirpeso a fare il consueto percorso. E la strada è stata riaperta anche al transito dei mezzi privati. Dopo la voragine apertasi il 7 novembre, via Fuggetta sta tornando alla normalità.

I cassonetti spariti

“Le transenne sono state rimosse già da una settimana” ha fatto notare l’ex vicepresidente del consiglio municipale Marco Palma “e la fruizione della strada è ripresa regolarmente. C’è solo un problema: non hanno riportato i cassonetti dei rifiuti”. Erano stati rimossi perché i mezzi dell’Ama, a causa del cantiere allestito per chiudere la buca, non riuscivano a passare.

La gestione di Ama

Fino alla metà di novembre i residenti hanno dovuto convivere con i rifiuti in strada. Gli operatori dell’azienda municipalizzata, nei giorni successivi all’apertura della voragine, li hanno lasciati nei cassonetti. Creando non pochi disagi a chi vive o lavora in zona. Poi i cassonetti, come riportato anche in un avviso esposto da Roma Capitale, sono stati trasferiti a largo Zambeccari. Tra le proteste.

La letterina di Natale

“Caro Babbo Natale, noi residenti e commercianti di via Fuggetta vorremmo riavere i nostri cassonetti” si legge in un cartello, appeso ad una ringhiera insieme ad un fiore di plastica. “Per giorni non sono passati a raccogliere i rifiuti, poi hanno tolto i cassonetti ed a distanza di una settimana non li hanno ripristinati. Questi disagi – ha commentato l’ex consigliere municipale Marco Palma – potevano essere evitati”. Anche perché, a ben vedere, non è la prima volta che in via Fuggetta si apre una voragine.