Villa Bonelli sprofonda: ancora una voragine in via Fuggetta

Ancora una voragine nel territorio degli Arvali. Ed ancora una volta, a pagarne il dazio, è il quadrante di Villa Bonelli. In via Fugetta infatti il manto stradale ha ceduto. Non certo per la prima volta.

Il cedimento

Il fenomeno, come racconta l'ex minisindaco Mario Torelli, "si è verificato mentre si procedeva alla rasatura dell'asfalto". Ed è una fortuna che non ci siano stati danneggiamenti o, ancora peggio, dei feriti. "Meno male che la ditta che stava effettuando il ripristino della sede stradale non era ancora passata con il mezzo pesante su quel punto" ha fatto notare Marco Palma, già vicepresidente del consiglio municipale.

Chiusura stradale

I disagi saranno inevitabili. "Via Fuggetta sarà interdetta al traffico veicolare per consentire la riparazione ed il capolinea dell'autobus sarà spostato – ha avverito Mario Torelli, attuale delegato della Sindaca nel territorio. "Sul posto è subito accorso l'ufficio tecnico del municipio ed anche l'Acea è stata prontamente avvertita. Credo che si tratti di una perdita d'accqua che ha provocato un trascinamento nel terreno. La buca è molto profonda". Secondo Marco Palma si tratta di almeno "sei o sette metri".

Le modifiche al trasporto pubblico

La voragine ha comportato delle modifiche alle linee di trasporto pubblico. "Le linee 33sc-44-774 in direzione Montalcini, da via Benucci deviano ora in via Frattini, dove effettuano un capolinea provvisorio - si legge sul sito di Atac - in partenza da capolinea provvisorio da largo La Loggia deviano in via Sirtori e via Colonna".