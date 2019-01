Preferenziale Portuense, autogol dei Cinque Stelle: il Municipio XI boccia il progetto

Il progetto che prevede la realizzazione di una corsia preferenziale tra largo La Loggia e via Belluzzi, non piace al Municipio XI. E' questo il dato che emerge dopo la votazione che si è svolta nella tarda mattinata di mercoledì 9 gennaio. La mozione del Movimento Cinque Stelle che prevedeva una serie di interventi da legare al progetto non è passata. Al contrario sono stati votati i documenti dell'opposizione che ora impegnano il presidente Mario Torelli a chiedere la cancellazione del bando.

Il progetto sposato dalla Raggi

Su via Portuense è stato infatti pubblicata una gara, recentemente difesa anche dalla Sindaca Raggi. "Favorire gli spostamenti dei cittadini e il trasporto pubblico, ridurre i tempi di attesa e aumentare la sicurezza per gli utenti: sono tutti obiettivi che possiamo raggiungere promuovendo la realizzazione di preferenziali e ciclabili" aveva dichiarato il 30 dicembre la prima cittadina, riferendosi ai progetti di mobilità sostenibile previsti a Marconi e Portuense. "Progetti voluti da questa Amministrazione che permetteranno anche opere di riqualificazione. Il tutto secondo una progettazione precisa e calcolata nel dettaglio". Meno calcolata è risultata invece la debàcle fatta registrare dalla maggioranza pentastellata in Municipio XI.

Un progetto calato dall'alto

"Il progetto della preferenziale a Portuense sarebbe stato dannoso e avrebbe rappresentato un peggioramento notevole della viabilità dell’intero quadrante. Per di più questo progetto calato dall’alto dal consigliere comunale Stefano non prevedeva nemmeno il tram, che avrebbe consentito l’abbattimento dei tempi di percorrenza" ha ricordato il capogruppo leghista Daniele Catalano. La preferenziale era già stata bocciata dai cittadini che avevano raccolto quasi 2mila firme in pochi giorni. Ora, l'idea di realizzare un percorso frammentanto e lungo commplessivamente 1,7 chilometri, è stata bocciata anche dal parlamentino del Municipio XI.

Le criticità da risolvere e gli interventi da preferire

"La Preferenziale su via Portuense è un’opera che per come è pensata e progettata è dannosa per l’intero quadrante – ha commentato la consigliere democratica Giulia Fainella - sono favorevole ad un percorso di fluidificazione del traffico sulla Via Portuense ma questo progetto è sbagliato non porta alcun beneficio. Avrebbe avuto senso fare un 'corridoio della mobilità' da Ponte Galeria a Piazzale della Radio ma per questo è utile investire le risorse fin da ora per l’allargamento di Via Portuense nel tratto successivo al sottopasso direzione Piazzale della Radio". Lì si registra infatti un collo di bottiglia visto che la strada, per dirigersi verso piazzale della Radio, diventa ad una corsia. Una sola a disposizione di automobilisti e mezzi pubblici.

Il gravoso compito del presidente Torelli

Sono passati invece i documenti presentati dall'opposizione, grazie al voto della consigliera pentatstellata Francesca Sappia, assente invece quando si è trattato di esprimersi sulla mozione grillina. Il documento approvato dall'Aula impegna il presidente Torelli a rappresentare alla Sindaca ed alla Giunta la propria contrarietà del Municipio XI. Contestualmente verrà quindi richiesto di ritirare il bando di gara già pubblicato.