Viadotto Magliana, la sperimentazione e la riunione dimenticata: restringimento fino al 9 ottobre?

La sperimentazione potrebbe non terminare il 9 agosto. Anzi, stando ad una comunicazione inoltrata dal Dipartimento Mobilità , "è stato deciso di proseguire per ulteriori 60 giorni, fino al 9 ottobre". Una scelta motivata con l'intenzione di "valutare gli effetti anche sulla diversa tipologia d'utenza che sarà costituita dai veicoli casa-scuola-lavoro".

Cittadini all'oscuro

La decisione però, maturata dopo una riunione svoltasi presso il segretariato generale del Campidoglio il 16 luglio, non è stata trasmessa al consiglio municipale che, il giorno successivo, si è incontrato unicamente per discutere della sperimentazione."Torelli ha mentito, si dimetta", si affannano a dichiarare le opposizioni.

Le dimissioni chieste a Torelli

Dal centrodestra al centrosinistra la reazione è esattamente la stessa. Lo chiede l'ex consigliere di Fratelli d'Italia Daniele Catalano, ora passato al gruppo misto. Ed arrivano alla stessa conclusione tutti i consiglieri di centrosinistra, da Maurizio Veloccia a Mirko Marsella. "Oltre all’incapacità di governare il territorio del Municipio XI, la Giunta Torelli è colpevole di aver tenuto all’oscuro i cittadini e di aver mentito sulla reale durata della sperimentazione" osservano i consiglieri del PD e di Leu, che riportano alla lettera le parole pronunciate dal presidente Torelli durante il consiglio municipale. "Chi ha parlato di settembre – ha più volte ribadito il minisindaco in aula consiliare - Se i tecnici ci dicono che potrebbe migliorare facendo determinate cose, perché non provare? Probabilmente non ci riusciamo e, vabbè pazienza. E’ stato fatto un errore, il 10 di agosto ritorniamo tutti a fare le solite file".

Il Dipartimento mobilità e la fine dalla sperimentazione

La difficoltà della maggioranza pentastellata è palese. Inizialmente la sperimentazione era stata annunciata come una vittoria dei cinque stelle. Poi il M5s locale ha cercato di smarcarsi da ogni responsabilità, arrivando a dichiarare, col presidente Torelli, che "la sperimentazione è seguita dal Dipartimento Mobilità e non dal municipio". E quindi "penso che sono loro deputati a rilasciare dichiarazioni in merito, anche perché hanno contezza degli aggiornamenti giornalieri". Nel momento in cui lo fanno però, e dichiarano quindi che la canalizzazione del traffico prosegue fino ad ottobre, si preferisce non farne menzione. Sperando, forse, non esca la notizia.

L'appuntamento voluto dalla Sindaca

La decisione, annunciata dal Dipartimento Mobilità, è maturata dopo un incontro presso il Segretariato Generale. A quell'appuntamento, fortemente voluto dalla Sindaca Raggi, hanno partecipato vari soggetti istituzionali. Il 16 luglio, alla vigilia del consiglio straordinario, erano infatti presenti in Campidoglio i tecnici dell'Agenzia Roma Servizi, del Dipartimento Simu ed ovviamente del Dipartimento Mobilità. Era presentae anche l'assessora Gatta ed i presidenti di commissione Lavori Pubblici e Mobilità, ovvero rispettivamente Alessandra Agnello ed Enrico Stefàno. Ha partecipato anche il Municipio XI. "Sono andato con una consigliera della mia commissione – fa sapere l'assessore Stefano Lucidi – ed in quella sede, d'accordo con il presidente Torelli, ho dichiarato l'intenzione di attendere i dati per esprimere la nostra valutazione".

L'attesa dei dati

I dati cui fa riferimento l'assessore sono elaborati dai sensori di Anas distribuiti lungo l'autostrada Roma Fiumicino, ma anche da fonti diverse, come gli AVM del Trasporto Pubblico e gli FCD che arrivano da alcuni "veicoli sonda" dotati di questo sistema. "I dati li attendiamo per il 31 luglio e, se non saranno positivi, chiederemo di fare ritorno alla viabilità precedente a partire già dal 10 agosto. In ogni caso la decisione dovrà prenderla la polizia locale, con apposita determina di traffico". Per ora, secondo Anas, i rallentamenti riguarderebbero 3-6 minuti di media. Trattandosi appunto di una media parametrata all'anno scorso, non è poco. E gli automobilisti incolonnati lo sanno bene. Ma probabilmente, al di là delle dichiarazioni, se ne rende conto anche il Campidoglio visto che "l'incontro presso il segretariato generale, alla vigilia del consiglio straordinario, è stato chiesto dalla Sindaca" ammette Ludici. Ma di questo appuntamento istituzionale, in aula, non si è proferita parola.

Il ritorno all'antico

Resta una domanda. Cosa potrebbe cambiare in questi ultimi dodici giorni, perchè il traffico sull'autostrada A91 possa migliorare? "Questo fine settimana, è previsto il rifacimento di 1600mq di tappetino d'asfalto – ricorda Lucidi - I tecnici si aspettano che questo possa produrre dei miglioramenti nel traffico". Se così non fosse, si torna all'antico ed in quel caso, per dirla con Torelli , "dal 10 agosto riprenderemo a fare le file di sempre". Detta così sembra una minaccia. Invece per molti rappresenta più d'un desiderio. Sarebbe una benedezione.