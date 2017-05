Villa Bonelli: nel giardino del Municipio XI una targa dedicata ad Aldo Moro

Il 9 maggio del 1078, all’interno di una Renault 4 parcheggiata in via Caetani, veniva rinvenuto il corpo di Aldo Moro. Le Brigate Rosse ponevano così termine alla tormentata prigionia del segretario Dc che anelava al “Compromesso storico”. Sono trascorsi 39 anni da quella vicenda che oggi viene ricordata anche grazie ad un’iniziativa del Municipio XI.

LA TARGA COMMEMORATIVA - All’interno del giardino municipale di via Montalcini “è stato realizzato un angolo fiorito ed è stata apposta una piccola targa commemorativa in ricordo di Aldo Moro” fa sapere il presidente del Municipio XI Mario Torelli. “Moro venne ucciso dopo un sequestro durato 55 giorni ed avvenuto in un immobile situato nelle nostre vicinanze”. Con quest’iniziativa l’ente di prossimità intende “riaffermare sia il legame tra questo statista ed il territorio sia l’adesione del Municipio XI al 'Giorno della memoria' dedicato a tutte le vittime del terrorismo interno ed internazionale”.

IL SACRIFICIO E LA MEMORIA - L’iniziativa è stata commentata anche dall’opposizione municipale. “Il ricordo di Aldo Moro da oggi è reso visibile con una targa che ne ricorda il sacrificio e la memoria – ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio municipale Marco Palma – e non vogliamo dimenticare neppure gli uomini della scorta e le famiglie che hanno pagato un prezzo altissimo al servizio della democrazia del nostro paese”. Ora, nella stessa strada dove è stato tenuto prigioniero, è possibile ricordare la drammatica vicenda che ha segnato la vita dell’uomo, della sua scorta e della Repubblica italiana.