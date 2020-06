Alloggi popolari, il Campidoglio annuncia nuovi impianti termici: "La sindaca dimentica il Trullo e Magliana"

E’ stata annunciata come una buona notizia. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune saranno dotati, in previsione del prossimo inverno, di nuovi impianti termini. La notizia è stata annunciata dall’assessora capitolina ai Lavori pubblici Linda Meleo. Ma nell’elenco comunicato non è presente neppure un condominio del Municipio XI.

Le zone dimenticate

Le proteste non hanno tardato ad arrivare. “E’ assurdo e grave non aver preso in considerazione i siti critici e malfunzionanti e le ripetute segnalazioni di questi mesi da parte di alloggi in via San Pantaleo Campano al Trullo, in piazza Certaldo e via Scarperia a Magliana ed in via dei Prati dei Papa a Marconi” ha sottolineato Valerio Garipoli, già capogruppo di Fratelli d’Italia nel commissariato Municipio XI. “L’annuncio – ha fatto notare Garipoli – toglie le speranze alle tante famiglie che continueranno ad avere molteplici criticità nella manutenzione delle caldaie e resteranno al gelo nella nuova stagione”.

L'occasione persa

Più volte, nel corso degli ultimi anni, gli inquilini degli alloggi popolari di Roma Capitale avevano segnalato problemi legati al funzionamento degli impianti termini. E’ il caso, ad esempio, dei residenti di San Pantaleo Campano. “Serviva un serio intervento di rifacimento della caldaia, come richiesto più volte negli ultimi 3 anni. Non semplici rattoppi che ormai non bastano più – ha commentato l’ex consigliere municipale del PD Claudio Barocci –Ed invece l'amministrazione capitolina si dimentica ancora una volta dei cittadini del quartiere Parrocchietta”.

La speranza nel nuovo appalto

L’assessora Meleo, nel comunicare l’elenco dei 14 nuovi impianti termici, ha dichiarato che “L’iter amministrativo è quasi completato” ed quindi “ già partita la fase di valutazione delle offerte. Entro il mese di luglio inizieranno gli interventi veri e propri”. Non potranno però beneficiarne gli alloggi del Municipio XI. Per loro la speranza è appesa ad un altro appalto “in fase di aggiudicazione” ha fatto sapere sempre l’assessora Meleo, “per la manutenzione quinquennale degli impianti termici nel territorio comunale e nei comuni limitrofi”. Chi abita negli alloggi ERP del Trullo, di Magliana o di Marconi, dovrà sperare su questo futuro bando. Sapendo, però, che destinerà risorse per la manutenzione e non per la sostituzione delle vecchie caldaie con nuovi impianti termici.