Minaccia il padre davanti gli agenti: "Se non mi carcerate lo ammazzo"

Se non mi carcerate io oggi lo ammazzo!", questa la frase che un uomo romano di 49 anni, ha pronunciato, contro il padre, davanti agli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti. Le minacce sono avvenute nel pomeriggio di domenica 2 giugno in un appartamento al Trullo.

Il 49enne, con precedenti specifici per maltrattamenti in famiglia e gravato dal divieto di avvicinamento alla dimora dei genitori, è stato arrestato per minacce e condotto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, nel carcere romano di Regina Coeli.