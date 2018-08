Street Art al Trullo: Jorit omaggia "Il Campione" con un maxi murale

Questa volta non sono stati i "Pittori anonimi" ad impreziosire le facciate dei lotti popolari dell'Ater, la pioggia di colori è firmata da uno street artist internazionale, che da Quarto (nell'hinterland di Napoli) è riuscito ad esportare la sua arte fuori dai confini nazionali. Dal campione vero Maradona impressionato nel capoluogo campano a quello raccontato nel film "Il Campione" girato proprio per le strade del popoloso e popolare quartiere del Municipio Arvalia. Lui si chiama Jorit e la sua opera ha colpito nel segno con gli appassionati di street art che si sono recati in via del Trullo per fotografarla e poterla ammirare dal vivo.

Murales di Jorit al Trullo

Ma cosa rappresenta il maxi murale realizzato da Jorit sulla facciata di uno dei lotti del Trullo? "Il Campione", rappresentato dal writer con il suo tipico stile ed interpretato dall'attore Andrea Carpenzano nell'ultimo film di Leonardo D'Agostini, "Il Campione" girato nella Capitale fra giugno e luglio. Assieme a lui Stefano Accorsi, nella figura di un professore.

Nuovo murale ai lotti del Trullo

La pellicola in uscita nelle sale cinematografiche è stata girata all'inizio dell'estata a Roma ed in particolar modo al Trullo. Poi la commissione del murale del "Campione" realizzata dallo stret artist in meno di una settimana. A dipingerla sulla facciata dei lotti popolari Jorit, che ha esposto lo scorso mese di maggio in un vernissage al Pigneto alcuni dei suo lavori nell'ambito di una mostra intitolata "In hUman Tribe" di Jorit Agoch.