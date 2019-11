Trullo, agli Emirati Arabi piace il nido Malaguzzi. Torelli: "E' una nostra eccellenza"

E' un'eccellenza del territorio che piace anche a livello internazionale. Il nido Loris Malaguzzi, struttura municipale situata in zona Monteccuco, al Trullo, è stata visitata da una delegazione degli Emirati Arabi Uniti.

Il sopralluogo

L'ex Minisindaco Mario Torelli e Filomena Di Cesare, responsabile della scuola, hanno guidato tra le classi dell'istituto di via Giovanni Porzio, la delegazione araba, guidata da S.E.Reem Al Falasi, Segretaria Generale del Consiglio Supremo per la maternità e l'infanzia. Due ore di sopralluogo, svoltesi nella giornata di mercoledì 13 novembre, per illustrare il programma delle attività ed i servizi che il nido municipale mette a disposizione degli utenti.

Il motivo della visita

"La scelta dell'asilo – ha spiegato Mario Torelli, attualmente delegato della Sindaca nel territorio - è avvenuta, da parte della delegazione, consultando il web. Si tratta di una struttura che gli Emirati Arabi Uniti ritengono confacente con il loro programma di costruzione di nuove scuole nel loro Paese".

Un'eccellenza del territorio

Una delle caratteristiche del nido, sta nel fatto che gli iscritti possono usufruire, a scelta, del turno mattutino o in alternativa di quello pomeridiano. "La scuola - ha ricordato Torelli - nasce come progetto unico sul territorio di Roma, con spazio pubblico eccellente, stanze luminose, orari flessibili e un progetto pedagogico innovativo con educatrici affiatate e senza rette astronomiche".

Archiviate le polemiche estive

Dopo le polemiche estive che hanno accompagnato i ritardi nell'apertura dei nidi municipali, causati dai lavori di messa in sicurezza dei locali, arriva una buona notizia. Nel territorio degli Arvali c'è un'eccellenza che suscita l'attenzione anche di paesi stranieri.