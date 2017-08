Via Portuense, crolla un pino: “Siamo preoccupati per la stabilità del sovrappasso pedonale”

Un ponte pedonale che consente di attraversare la Portuense. Si trova a San Pantaleo Campano, quartiere poco distante dal Trullo. E’ l’unico modo che hanno i cinquemila abitanti della zona, di raggiungere le fermate degli autobus situate sul lato opposto della strada. Un'infrastruttura dunque essenziale per l'utilizzo dei mezzi pubblici. Una funzione che, nella mattinata di martedì 8 agosto, si è dovuta temporaneamente sospendere a causa della rottura di un pino.

L'albero abbattutosi sul sovrappasso

“Questa mattina (martedì 8 agosto) un grosso pino si è schiantato sul parapetto del sovrappasso – spiega Claudio Barocci, consigliere municipale eletto nella lista RomaTornaROma – la polizia municipale si è recata subito sul posto e già verso l’ora di pranzo, quando sono tornato a controllare, lo stavano sezionando”. Il problema però non riguarda l’intralcio che i rami dell’albero, stavano provocando al pedone. L’area, d’altra parte, era stata transennata per consentire le operazioni utili a rimuoverli.

I timori per la stabilità

“Lì il vero problema riguarda la stabilità del ponticello. I cittadini sono preoccupati perché, sul lato opposto a quello dove si è schiantato il pino, erano già visibili numerose crepe – chiarisce il consigliere Barocci – circa due mesi fa, a metà giugno, avevo presentato un’interrogazione in Municipio proprio per sapere se fosse possibile effettuare dei controlli per verificare le condizioni del sovrappasso: Non vorrei che la situazione fosse peggiorata”.

Il monitoraggio

“Quando riceviamo un ‘interrogazione – ha indirettamente risposto l’assessore all’ambiente ed ai lavori pubblici Giacomo Giujusa – attiviamo sempre gli uffici competenti. Nel caso di specie, si tratta di una struttura che è in capo al Dipartimento SIMU e quindi, la situazione è ora stata segnalata al Dipartimento stesso”. Dopo la caduta del pino, forse sarà il caso di effettuare un successivo controllo.