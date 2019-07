Roma lercia, cittadini esasperati al Trullo rovesciano rifiuti dei cassonetti in strada

Da Borghesiana a Casal Bruciato passando per Ponte di Nona- Villaggio Falcone e Tor Sapienza, Roma continua ad essere lercia ed i cittadini, per far raccogliere i rifiuti che invadono le strade dei quartieri, continuano a rovesciarli in strada in segno di protesta. L'ultima è andata in scena al Trullo, dove ignoti hanno bloccato una strada con l'immondizia non raccolta per l'esasperazione dei miasmi sotto le loro abitazioni.

La protesta è andata in scena in via San Pantaleo Campano. Qui intorno alle 18:30 di lunedì 15 luglio alcuni cittadini hanno rovesciato i rifiuti che strabordavano dai cassonetti in strada richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine prima e dell'Ama poi.

Cospicua la quantità di spazzatura che di fatto ha bloccato la circolazione della strada. Al Trullo sono quindi intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e quelli dell'XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale che, in attesa dell'intervento dell'Ama, hanno dovuto chiudere via San Pantaleo Campano da via Alberese alla via Portuense.

Chiusa la strada sul posto è quindi intervenuto il personale Ama. Raccolti i rifiuti negli 'squaletti' dell'azienda della raccolta dei rifiuti romana e pulita la sede stradale, via San Pantaleo Campano (chiusa intorno alle 18:40) è stata riaperta intorno alle 20:43.